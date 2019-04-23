Президент фирмы «ТЭС» Сергей Бейм: «Чем больше санкций, тем ярче должны работать мозги»

Одно из запомнившихся событий на Ялтинском международном экономическом форуме – это подписание соглашения о строительстве большой яхтенной марины под Феодосией. Мы поговорили с инициатором проекта – президентом фирмы «ТЭС» Сергеем Беймом.

- Сергей Геннадьевич, на ЯМЭФ вы подписали соглашение с Корпорацией развития Крыма о строительстве яхтенной марины в Феодосии – на полуострове есть такая потребность?

- На самом деле этому проекту 14 лет - к сожалению, при Украине он по разным причинам был заблокирован. Но сейчас благодаря правительству Крыма заново начинает свою жизнь. Проект создается для того, чтобы на полуострове можно было принимать большие яхты и принимать их в большом количестве. К сожалению, яхтенной парковкой сегодня является только Балаклава, а всех желающих вместить она не может.

Так что в течение двух-двух с половиной лет будет построена яхтенная марина по новым технологиям - ориентировочно на 60-70 мест в зависимости от водоизмещения. В Крыму есть потребность в строительстве порядка 15-20 подобных яхтенных площадок, потому что протяженность водной акватории Крыма - больше 800 километров.

- Как бы вы прокомментировали инвестиционный потенциал Крыма? Сложно ли делать бизнес в Крыму?

- Санкции – это еще не конец света. Мы просто привыкли ориентироваться, что денежный поток денег идет к нам из Европы и Америки. Не хотят эти страны с нами работать - и не надо. Нам нужно просто переориентироваться на те страны, которые не поддерживают санкции и привлекать инвестиции оттуда. Да и не бояться самим вкладывать в свою родную страну.

- Вам принадлежит фраза «чем больше санкций, тем веселее».

- Совершенно верно - тем интереснее нам работать, ярче и интереснее должны работать мозги, чтобы победить все это.

- Вы понижаете цены на топливо в преддверии курортного сезона – чем вызвана такая акция?

- Это не акция и она проводится не в преддверии курортного сезона, а в связи с тем, что на питерской энергетической бирже было понижение, и мы отреагировали как нормальные и порядочные партнеры. И мы не будем повышать цены, невзирая на то, что НДС стали платить больше, транспортная составляющая возросла на 7%, как и железнодорожные тарифы.

- Почему в Крыму бензин дороже, чем в Краснодарском крае?

- Так было и будет. И этому есть целый ряд объяснений: наша логистическая составляющая от Краснодарского края отличается на 2 – 2,5 тысячи рублей на тонне. Это дает цену на 2 рубля выше. Во-вторых, мы сильно отличаемся в плане потребления по временам года: у нас начинается увеличение потребления с мая и по конец сентября, потом идет падение - в 3-4 раза. А Краснодарский край живет зимой и летом одним цветом.

- Как себя чувствует фирма ТЭС с момента присоединения Крыма к России?

- Хорошо. Мы продолжаем развиваться, но из-за похабного отношения европейских и американских политиков, которые вводят санкции, у нас не работает одно из больших детищ – Керченский рыбный порт. А в него были вложены кредитные ресурсы. У нас были шикарные показатели - мы перерабатывали до 150- 140 тысяч тонн в месяц разных грузов. И в тот момент нас поддерживала Россия, хотя мы были Украиной. К сожалению, из-за санкций порт сейчас не работает. Думаю, мы это победим в ближайший год: мы очень много работаем с теми странами, которые не поддерживают санкции.

- Какие еще у вас планы на ближайшие годы?

- Построить топливо-заправочные комплексы на трассе «Таврида» - мы выиграли конкурс на 6 комплексов. И в ближайшие три года мы этим будем заниматься.

- Есть ли для вас польза от таких мероприятий, как ЯМЭФ?

- Это хорошая площадка для того, чтобы мы могли знакомиться с иностранными партнерами и показывать им наши возможности.