"Лучше звоните Солу" могут закрыть

Похоже, сериал "Лучше звоните Солу" готовится попрощаться со зрителями. В недавнем интервью Collider Джанкарло Эспозито, который играет в сериале вместе с Бобом Оденкёрком, сказал, что после пятого сезона, который должен выйти в следующем году, вопрос с создателями о продлении стоял только на еще один сезон - до шести.

«С Винсом Гиллиганом сложно, - сказал Эспозито. Если вы посмотрите, как устроен сериал "Во все тяжкие", то увидите, он состоит из шести сезонов. Это его модель. Он сказал, что будет пять сезонов - он их пять выпустил, последний разбив на два. Будет и у "Сола" шесть сезонов. Похоже, именно так - это удобный способ закончить это шоу. Шесть сезонов - идеально».

Представитель AMC от комментариев отказался. Как пишет The Hollywood Reporter, у телеканала пока нет четких планов по поводу окончания шоу.

Кстати, пятый сезон тоже не спешит на встречу со зрителем. Четвертый сезон вышел в 2018 году, а недавно стало известно, что возвращения героя Оденкерка на экран придется подождать дольше обычного. Пятый сезон сериала стартует в эфире AMC только в следующем, 2020 году. Информацию подтвердила глава AMC Сара Барнетт.

Это не единственный сериал, который застрял. "Игру престолов" тоже ждали два года, не торопились с продолжением "Американские Боги", с нетерпением ждут выхода второй части "Охотника за разумом". Недавно стало известно, что телеканал FX выпустит продолжение "Фарго" не ранее 2020 года - а это уже три года.