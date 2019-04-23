Владимир Путин: У нас есть все основания быть в лидерах самых востребованных путешествий на планете

Перед началом заседания попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин заглянул на выставку, возникшую в результате одного из проектов общества. Центр подводных исследований РГО отыскал на дне Балтики затонувшее в ХIХ английское торговое судно. С его палубы были подняты три ящика с грузом, в одном из которых оказался фарфор. Его-то и показали президенту.

- Перед нами теперь стоит задача узнать, что находится в трюме, - рассказывал один из участников. - Для нас это тайна, покрытая илом! Жуть и муть, как говорят наши специалисты. Подобные работы до сих пор нигде не проводились, но мы их продолжим этим летом.

Впрочем, это только один из проектов РГО, которые будут реализованы в 2019 году. Среди них экспедиция по маршруту «Стройки №503» - железной дороги, построенной при Сталине, а потом заброшенной, среди них создание и доставка на место нового жилого комплекса антарктической станции «Восток», изучение и сохранение редких видов животных и даже обустройство «Форт Росса» - крупнейшего объекта российского культурного наследия в США. Тут прояснилась и судьба котенка леопарда, которого когда-то держал в руках в сочинском питомнике Путин.

- Его передали во Францию, и сейчас он живет там, - рассказал Дмитрий Песков.

- Очень много леопардов гибнет из-за браконьеров, - продемонстрировал хорошее знание предмета президент РГО Сергей Шойгу. - Они охотятся даже не на леопардов, а на кабаргу, ставят сотни петель из гитарных струн, в которые попадаются и кошки.

Заседание совета — это еще и награждение отличившихся. Главной награды — Константиновской медали — в этом году «за исключительный вклад в деятельность общества» был удостоен Алишер Усманов. Золотой медалью был награжден вице-президент РГО Александр Чибилев за практическую охрану объектов природного наследия, малой серебряной — нижегородское отделение за работу с молодежью и томское — за исследовательскую деятельность.

- Осенью этого года Россия принимает Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации. И для нас как для страны-хозяйки важно не только достойно встретить гостей из более чем полутора сотен государств, - поставил еще одну задачу Владимир Путин. - Мы должны сделать всё, чтобы ведущие представители мировой туриндустрии осознали, как велик туристический потенциал нашей страны, что у нас есть все основания быть в числе лидеров международных рейтингов самых востребованных путешествий на планете.

В конце заседания Путин поддержал начинание РГО — расписался на «Глобусе русского первенства», земном шаре с автографами выдающихся россиян.