Поле боя - бывший СССР: Битва за «западные ценности» до последнего аборигена

ЩУПАЛЬЦА ФОНДА

Для начала цитата. Как сообщили многие мировые сайты, эти слова еще в начале 2015 года произнес один всемирно известный эксперт в интервью немецкому изданию Cicero. Вот они:

«США и некоторые силы в ЕС просто воспользовались Украиной в своих целях. Главной задачей является связывание экономических, социальных и далее политических возможностей России. Отвлечение ее сил от процесса евроазиатской экономической и политической интеграции. Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Европа же выиграет даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, заваленное смердящими трупами».

Кто же этот гигантского масштаба «стратег», для которого судьбы и сама жизнь десятков миллионов человек – всего лишь разменная пешка на геополитическом поле? Финансист, инвестор и филантроп, гражданин США, родившийся в еврейской семье в Венгрии (уже догадались, да?) Джордж Сорос. Тот самый, что организовал повсюду свои фонды, в частности «Институт «Открытое общество». Этот фонд активно функционирует более, чем в 25 странах, запрещен на постсоветском пространстве лишь в Белоруссии и Узбекистане, в России признан нежелательной организацией в 2015-м. А на всей остальной территории бывшего СССР резвится вовсю, привлекая к реализации своих целей и финансируя местные неправительственные организации. В прошлом году Фонд Сороса выделил для таких НПО весьма солидные по местным меркам средства. В частности, в Молдавии в 2018-м они получили 5,4 млн долларов, в Киргизии - 4,1 млн, в Таджикистане - 3,2 миллиона.

С ПРИЦЕЛОМ НА МОЛОДЕЖЬ

Вы не найдете Фонд Сороса ни в одном реставрационном проекте или программе осуществления гуманитарной помощи. Сорос не финансирует точные науки, исследования по поиску лекарств от рака или вакцины от вируса Эбола. Он не дает ни цента на организацию водоснабжения населения в засушливых районах планеты. Нет. Все усилия его структур заострены на решение задач в общественно-политической сфере. Причем, по странному совпадению, исключительно на постсоветском и постсоциалистическом пространстве Восточной Европы. Единственное, что выбивается из этого ряда - Южно-Африканская Республика. Но там задействованы очень незначительные, по сравнению с остальными регионами, средства, и это то исключение, которое лишь подчеркивает правило.

Среднее поколение в нашей стране, да и часть молодежи наверняка помнят, как российские студенты и школьники учились по учебникам, написанным и изданным на гранты от Сороса. Некоторые даже считают, что он чуть ли не спас российское образование в 90-х, предпочитая не думать о том, что это «спасение» было лишь глянцевым фасадом конструкции, возводившейся с одной целью, – подорвать Россию как государство, воспитать в молодых поколениях неприятие своей страны, ее истории, побед, перевернуть все координаты в системах «свой-чужой».

И это не случайно. Во всех странах, где действуют структуры Джорджа Сороса, в первую очередь они организуют свои плацдармы в системе местного образования. И делается это для того, чтобы незаметно, изподволь перевести молодежь с местных традиций на рельсы западных ценностей, сформировать на ее основе те «пятые колонны», которые в перспективе должны взять в своих странах власть. И передать ее опять-таки западным кураторам.

В ФОКУСЕ - СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Средств для решения задач в этой сфере не жалеют. Не менее трети всех выданных в 2017-м грантов в Таджикистане были направлены в сферу образования, прежде всего, для повышения роли студенческого самоуправления. Причем, не самого по себе, а выявления и подготовки лидеров в этой среде. Которым, в частности, выплачивалась «Стипендия на лидерство в гражданском обществе».

Молодежь и медиа – основные адресаты получения «данайских даров» от Сороса и в Киргизии. Фонд «Сорос-Кыргызстан» планирует и в будущем 2020-м году проекты, направленные на расширение влияния прозападно настроенных местных журналистов и формирование из них соответствующей армии ньюсмейкеров и лидеров мнений. Причем, запланировано проведение мероприятий как на территории самой Киргизии, с участием привезенных из-за границы иностранных юристов и правозащитников, специализирующихся на защите независимых СМИ, так и выезд местных журналистов в США на стажировку. Не менее 50 журналистов и активистов НПО из Киргизии за счет Фонда Сороса совершат такую поездку и обучение уже в нынешнем году.

Щедрых спонсоров особенно интересуют специалисты, задействованные в освещении избирательных кампаний, способные давать аналитические прогнозы в отношении кандидатов в разные органы власти, накоротке знакомые с «политической кухней» в стране и вхожие в те или иные политические группы. Впрочем, было бы несправедливо ограничивать их интересы только политической элитой: в 2019-м Фонд Сороса запланировал выделение дополнительных средств местной прессе для изучения информационных предпочтений киргизской молодежи.

ОРДЕН «ГЕРОЮ»

Ну, а для тех, кто продолжает видеть в этой деятельности лишь стремление передать «образовательные и общегуманитарные ценности» местному населению, могу напомнить, что на Украине в организации и успехе Майдана местные журналисты сыграли исключительную роль. А, значит, это было успехом и активно действовавших в стране структур «филантропа» Джорджа Сороса.

Не зря же Петр Порошенко в ноябре 2015-го наградил Сороса орденом Свободы, старше которого в иерархии украинских наград только звание «Герой Украины». За что? Как говорилось в постановлении: «за выдающиеся заслуги в развитии демократии на Украине».

Кстати, это было уже после того скандального интервью немецкому журналу, ни за одно слово в котором американский «филантроп» так и не извинился. Так ведь за правду не извиняются.