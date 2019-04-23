Жертва автокатастрофы пришла в сознание после 27 лет комы

Жительнице Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Мунире Абдулла было 32 года, когда произошел несчастный случай. В этот день ей надо было забрать из школы 4-летнего сына Омара. Помочь ей взялся один из родственников, он был за рулем, когда их автомобиль столкнулся с автобусом. Мунира с ребенком находилась на заднем сидении и когда поняла, что столкновение неизбежно, прижала сына к себе. В итоге маленький Омар отделался шишкой на голове, а Мунира получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Когда женщину доставили в госпиталь, она находилась в коме. Врачи сказали, что шансов на спасение нет, но родственники решили сделать все, что от них зависело. Пострадавшую доставили в лондонскую клинику, где ей безуспешно пытались помочь. Нейрохирурги пришли к выводу, что женщина находится в состоянии минимального сознания, оно отличалось от комы лишь тем, что пациентка все же реагировала на боль. Затем женщину перевезли домой и долгие годы она находилась в разных больницах ОАЭ. Все это время ее сын Омар каждый день приходил в палату к матери, которая не осознавала того, что происходило вокруг. Постепенно мальчик вырос, но Мунире лучше не становилось.

- Все эти годы врачи говорили мне, что это безнадежный случай, в лечении нет смысла, это пустая трата времени и денег, - рассказал 32-летний Омар изданию The National. - Но всякий раз, когда сомнения закрадывались в мою голову, я спрашивал себя: а как бы поступила мама, если бы мы поменялись местами? Я думаю, она не позволила бы мне умереть.

Однако пару лет назад в этой грустной истории что-то волшебным образом сдвинулось с мертвой точки. О трагической судьбе Муниры узнал наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид и дал семье грант на лечение в Германии. В начале 2017 года женщину доставили в клинику Schoen в Бад-Айблинге, что неподалеку от Мюнхена. Пожилой женщине (а Мунире в этом году исполнилось уже 60 лет) сделали операцию для восстановления мышц, атрофировавшихся без движения, и проводили серьезное физиотерапевтическое лечение.

- Нам нужно было дать ее хрупкому сознанию шанс развиваться в здоровом теле. Ведь нежному цветку нужна хорошая почва, чтобы расти, - объяснил лечащий врач доктор Ахмад Рилл, не лишенный поэтического воображения. - Но мы не ожидали, что она заговорит, слишком много времени прошло, мы рассчитывали только улучшить качество ее жизни.

Чудо случилось в июне прошлого года, когда шла последняя неделя лечения в Германии. В палате возник спор между Омаром и персоналом клиники и разговор перешел на повышенные тона. В этот момент Мунира стала произносить какие-то звуки.

- Я думаю, она решила, что мне угрожает опасность и хотела мне помочь, - считает Омар. - Однако в тот раз медики сказали, что ничего не происходит. Но через три дня утром я проснулся от того, что мама назвала меня по имени - она все же заговорила! Я был по-настоящему счастлив, этого момента я ждал всю свою жизнь.

С тех пор прошел год. Мунира может называть своих близких по именам, способна произносить слова молитвы и немного общаться с людьми. Сознание возвращается к ней. В медицинском заключении, которое датируется прошедшим месяцем написано, что «Госпожа Абдулла в настоящее время способна общаться с окружающими очень разумным образом, особенно в знакомых ситуациях».

- Я рассказал свою историю журналистам с одной целью, - признался Омар. - Чтобы люди не теряли надежду и не считали, что их близкие мертвы, даже если они находятся в таком безнадежном состоянии.