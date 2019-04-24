2019-04-24T01:08:03+03:00
Общество

Под Москвой пошли первые грибы: Два сморчка, два строчка, а посередине «принцесса австрийская»

Самое время стряхнуть пыль с корзин и заточить ножи
Дмитрий ТИХОМИРОВ
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Обыкновенный строчок. Фото: Наталия СИДОРОВАОбыкновенный строчок. Фото: Наталия СИДОРОВА
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Первая полноценная грибная волна в Подмосковье приходит вовсе не в июне, а во второй половине весны, сразу после таяния снега. Дополнительный бонус для «весенних» грибников - отсутствие конкурентов, по привычке ожидающих лета. А судя по погоде, настоящая грибная волна захлестнет наши леса перед самыми майскими праздниками!

Строчок гигантский и строчок обыкновенный

Достаточно ввести в любой интернет- поисковик слово «строчок», как всплывают страшилки про отравления, смертельную гельвелловую кислоту (которой на самом деле не существует в природе) и яд гиромитрин.

Гигантский строчок. Фото: Наталия СИДОРОВА

Гигантский строчок. Фото: Наталия СИДОРОВА

На самом деле строчок гигантский - отличный съедобный гриб, с которым можно делать все что угодно: жарить, тушить (лучше в сливках) и замораживать на безгрибье. Все эти предубеждения и ошибки возникли из-за схожести строчка гигантсткого и строчка обыкновенного, в котором действительно имеется опасный токсин гиромитрин. Концентрация гиромитрина зависит от климата: если в России гриб практически безопасен, то в более теплой Европе ежегодно регистрируются смертельные отравления! Но лучше не рисковать (см. «Как отличить два строчка»).

Как отличить два строчка

Как отличить два строчка

Сейчас волна строчка гигантского плавно движется с юга Воронежской области на север, и первые грибы уже появились в московских парках. При обработке лучше замочить их в воде, а большие разрезать - в складках строчка любят селиться лесные насекомые и слизни.

Фото: Наталия СИДОРОВА

Фото: Наталия СИДОРОВА

Сморчковая шапочка

Прекрасный съедобный гриб, родственник сморчка конического, неспроста так называется - шляпка у него надета на высокую тонкую ножку.

Растет под липами, ивами, осинами, во влажных низинах, в зарослях прибрежных кустов, по берегам канав и ручьев. В Москве я регулярно встречаю их вдоль канав «Лосиного Острова».

Шапочку лучше всего засушить на зиму - суп с ней невероятно ароматен. Или, как и все весенние грибы, потушить со сливками.

Фото: Наталия СИДОРОВА

Фото: Наталия СИДОРОВА

Саркосцифа австрийская

Красные чашечки этого самого первого весеннего гриба заметны издалека, и, несмотря на свой странный вид и окраску, саркосцифа вполне себе съедобный гриб. Растет в ивняке, во влажных низинах.

В Европе ее давно распробовали, используя в кулинарии как тарталетки для салатов, так что на майские праздники вы вполне можете удивить соседей по даче этой «принцессой австрийской».

Жареная саркосцифа, конечно, на любителя, по консистенции напоминает свиные ушки или хрящики. Главное - очистить гриб от въевшейся в ножку земли. При термической обработке он не теряет цвет, оставаясь таким же ярким.

Фото: Наталия СИДОРОВА

Фото: Наталия СИДОРОВА

Сморчок конический

Это самый ценный трофей весеннего леса. В Америке и Европе - настоящий деликатес, на втором месте после трюфеля.

Растет под ольхой и осиной, в густых зарослях, нередко под завалами и на старых гарях.

Еще сморчки любят расти под яблонями, и дачникам, открывающим сезон на майские, надо быть крайне внимательными, перекапывая грядки.

На моей даче под Домодедовом три года назад поселившиеся сморчки ежегодно дают три десятка грибов... Откуда прилетели их споры - неизвестно, тем более в окрестном лесу я их, как ни старался, даже не встречал.

Их можно не отваривать, а сразу бросить на сковородку, и по вкусу они запросто дадут фору даже белым с опятами! Увы, под Москвой сморчки редки, везет их найти далеко не всем грибникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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