Красавица в маму: 17-летняя дочь Толкалиной показала стройную фигуру в купальнике

На недавнем открытии Московского кинофестиваля актриса Любовь Толкалина позировала на красной дорожке вместе с дочкой Машей. 17-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского выросла настоящей красавицей – вся в маму. Мария – обладательница идеально стройной фигуры, выразительного лица и темных вьющихся волос. Неудивительно, что с такой фактурой девушке прочат карьеру актрисы – ведь с кинематографом связана вся ее семья, и Маша с ее внешностью органично смотрелась бы на большом экране. То, что она очень фотогеничная, Мария доказала, опубликовав в Инстаграме эффектный снимок в купальнике. Девушка продемонстрировала изящную фигуру и модные татуировки.

Фотография, которой поделилась наследница актрисы, была сделана во время отдыха в Индии – Маша отправилась туда вместе с мамой. Девушка нарядилась в черный купальник с глубоким вырезом и сфотографировалась на пляже с кокосом.

welcometomaria Я тут чистила телефон от всякой ненужности и нашла вот это фото....Оно из Индии, просто забыла его выложить.

- Есть ощущение, что я как жертва кораблекрушения, оказалась на необитаемом острове. И теперь вошла в полемику с кокосом, - подписала Мария снимок.

На фото хорошо видны ее татуировки. В комментариях к посту Маша рассказала, как у нее появились татушки. Первую наколку девушка сделала в 14 лет.

- Это был подарок мамы, - рассказала она.

welcometomaria Мы с мамой @tolkalinaliuba вчера были на 41-ом Московском Международном кинофестивале ММКФ. Я первый раз вышла на красную дорожку)))

Совсем скоро Маша станет отметит 18-летие – наверняка ее звездные родители устроят по этому поводу что-то особенное. Кончаловский и Толкалина разошлись около 10 лет назад, но по-прежнему прекрасно общаются по поводу дочери.

welcometomaria Уже совсем не утро, но оно было добрым))))

В недавнем отпуске в Индии 40-летняя актриса проводила время с пользой: она давно увлекается йогой, и в этой поездке активно совмещала отдых с тренировками. Вместе с мамой занятиями увлеклась и Мария. Тренировки помогли Маше обрести фигуру мечты: девушка сильно похудела и из неуклюжего подростка превратилась в настоящую красавицу.

В свое время Любовь Толкалина всерьез подумывала о спортивной карьере (актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию), но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть. Маша – единственная дочь актрисы.