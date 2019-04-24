2019-04-24T01:46:30+03:00
Звезды

Красавица в маму: 17-летняя дочь Толкалиной показала стройную фигуру в купальнике

Маша Кончаловская опубликовала в Инстаграме нежный снимок
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
17-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского выросла настоящей красавицей – вся в маму. Фото: Инстаграм.17-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского выросла настоящей красавицей – вся в маму. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

На недавнем открытии Московского кинофестиваля актриса Любовь Толкалина позировала на красной дорожке вместе с дочкой Машей. 17-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского выросла настоящей красавицей – вся в маму. Мария – обладательница идеально стройной фигуры, выразительного лица и темных вьющихся волос. Неудивительно, что с такой фактурой девушке прочат карьеру актрисы – ведь с кинематографом связана вся ее семья, и Маша с ее внешностью органично смотрелась бы на большом экране. То, что она очень фотогеничная, Мария доказала, опубликовав в Инстаграме эффектный снимок в купальнике. Девушка продемонстрировала изящную фигуру и модные татуировки.

Фотография, которой поделилась наследница актрисы, была сделана во время отдыха в Индии – Маша отправилась туда вместе с мамой. Девушка нарядилась в черный купальник с глубоким вырезом и сфотографировалась на пляже с кокосом.

welcometomariawelcometomaria
Я тут чистила телефон от всякой ненужности и нашла вот это фото....Оно из Индии, просто забыла его выложить.
733 отметок «Нравится»34 комментариевInstagram

- Есть ощущение, что я как жертва кораблекрушения, оказалась на необитаемом острове. И теперь вошла в полемику с кокосом, - подписала Мария снимок.

На фото хорошо видны ее татуировки. В комментариях к посту Маша рассказала, как у нее появились татушки. Первую наколку девушка сделала в 14 лет.

- Это был подарок мамы, - рассказала она.

welcometomariawelcometomaria
Мы с мамой @tolkalinaliuba вчера были на 41-ом Московском Международном кинофестивале ММКФ. Я первый раз вышла на красную дорожку)))
1185 отметок «Нравится»41 комментариевInstagram

Совсем скоро Маша станет отметит 18-летие – наверняка ее звездные родители устроят по этому поводу что-то особенное. Кончаловский и Толкалина разошлись около 10 лет назад, но по-прежнему прекрасно общаются по поводу дочери.

welcometomariawelcometomaria
Уже совсем не утро, но оно было добрым))))
742 отметок «Нравится»29 комментариевInstagram

В недавнем отпуске в Индии 40-летняя актриса проводила время с пользой: она давно увлекается йогой, и в этой поездке активно совмещала отдых с тренировками. Вместе с мамой занятиями увлеклась и Мария. Тренировки помогли Маше обрести фигуру мечты: девушка сильно похудела и из неуклюжего подростка превратилась в настоящую красавицу.

В свое время Любовь Толкалина всерьез подумывала о спортивной карьере (актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию), но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть. Маша – единственная дочь актрисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Народ Египта на референдуме одобрил поправки к Конституции
Мэй поздравила Зеленского с избранием президентом Украины и пригласила его в Великобританию
Пожар в Москве: один человек погиб, двое пострадали
«Причина — унижение»: Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка
В Индии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1
На Украине подсчитали все голоса во втором туре выборов президента: у Зеленского 73,32%
В России впервые оштрафовали блогера по статье об оскорблении государства
Пашинян посоветовал Зеленскому быть честным и прямым при общении с Путиным
Генсек НАТО провел телефонные переговоры с Зеленским
В Сети появилось видео с подводной лодкой "Посейдон"
На станции метро Бауманская мужчина погиб, упав на рельсы
Минюст РФ отправил в Америку третье обращение о передаче летчика Ярошенко на родину
Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда
"Будет "Украина. Вторая серия": Директор Лепса сравнил Литву с Незалежной из-за призыва запретить исполнителю въезд
Стала известна причина аварии с певицей МакSим
Ушаков назвал главные темы переговоров Путина и Ким Чен Ына
Акция "Баланс доверия" пройдет в России 17 мая
Во Франции вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль
Президент Шри-Ланки намерен сменить глав сил безопасности после пасхальных терактов
Меркель заявила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине
Туск рассказал о «хорошем телефонном разговоре» с Зеленским
Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» Алексей Федотов: «Каждый пассажир такси застрахован на 2 млн. рублей»
Россия подписала контракт на поставку бронемашин в Индонезию
Нетаньяху хочет назвать населенный пункт на Голанах в честь Трампа