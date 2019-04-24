Лазерная эпиляция в псевдо-салоне: 3 совета, как не попасться на удочку мошенников

Разношерстные студии, салоны с именем, медицинские центры – на заветный запрос поисковик выдает сотни предложений. В погоне за наживой некоторые деляги даже предлагают выезд на дом, обещают избавить от волос раз и навсегда. Как в этом бесконечном списке предложений не нарваться на мошенников и не подорвать себе здоровье?

«КП» вместе с экспертом разбиралась, на что стоить обратить внимание при выборе центра, где провести процедуру лазерной эпиляции можно качественно и безопасно, и не нанести при этом ущерб семейному бюджету.

Совет первый. Попросите показать лицензию на право осуществления медицинской деятельности

Лазерная эпиляция – это полноценная косметологическая медицинская процедура. Для ее проведения нужна предварительная подготовка, есть свои требования и противопоказания. Зайти в первый попавшийся салон по маникюру и согласиться на лазер – значит подвергнуть себя серьезной опасности. Скорее всего, эпиляцию вам проведет мастер по маникюру на китайском псевдо-лазере – фотоэпиляторе с нулевым эффектом.

«Во-первых, организация, предлагающая подобные услуги, должна иметь медицинскую лицензию, это самый главный документ. В лицензированном центре персонал обязан иметь медицинское образование. Во-вторых, любое медицинское лазерное оборудование также должно иметь Регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором. Часто под видом такого документа предоставляют сертификат соответствия – это документ для бытового, непрофессионального оборудования. Придя в салон, не нужно бояться попросить администратора показать эти документы. В противном случае есть шанс нарваться на псевдо-лазерную процедуру. Во многих студиях, которые чаще всего оформлены как ИП, есть аппараты для эпиляции, которые не являются медицинским оборудованием, они не требуют сертификации и персонала с медицинским образованием. Такой псевдо-лазер можно поставить в любом месте, хоть в переходе метро. И эпиляцию вам будет проводить, скорее всего, не медик. После нескольких сеансов в лучшем случае клиент начинает искать профессиональный центр. В худшем – разочаровывается в лазерной эпиляции или борется с последствиями некачественной процедуры (пигментацией, рубцами или ожогами)», – объясняет Светлана Добровольская, управляющий директор Центра лазерной косметологии «Epilas».

Совет второй. Прислушайтесь к тому, о чем говорит врач до процедуры

Лазерная эпиляция имеет медицинские противопоказания для ее проведения. Сюда относится беременность, период лактации, фотодерматит, повышенная светочувствительность кожи, многочисленные родинки в зоне проведения процедуры, прием некоторых гормональных препаратов, антибиотикотерапия и так далее. При первой консультации врач обязан у клиента узнать, есть ли у него какие-либо противопоказания. Если же специалист не интересуется вашим самочувствием, а откровенно «впаривает» про «уникальность» оборудования и про то, как за 2 сеанса вы навсегда избавитесь от волос – разворачивайтесь и уходите.

«Каким бы лазер ни был, при профессиональном подходе требуется не меньше 6-10 сеансов. С периодичностью процедур – 3-6 недель (время смены фаз роста волос), чтобы каждый раз воздействовать на новые волосяные фолликулы, которые активизируются после проведенной предыдущей процедуры. Также стоит насторожиться, если врач говорит, что нужно приходить на процедуру каждую неделю. Это потраченные на ветер деньги, потому за такое короткое время новый волосок не успевает «вырасти». Недобросовестные «специалисты» часто привязывают свои клиентов к себе, говоря, что нужно ходить строго в один центр. На самом деле процедура эпиляции никак не привязана к тому или иному врачу или оборудованию. Ее можно проводить у разных специалистов, главное, чтобы он был профессионалом своего дела и работал на качественном оборудовании», – продолжает Светлана Добровольская.

Совет третий. Не забудьте взять кассовый чек

Обезопасьте себя заранее. Придя в салон, обратите внимание, принимают ли здесь к оплате банковские карты и выдают ли после оплаты кассовый чек. Присмотритесь, как администратор рассчитывает других клиентов. Если после оплаты им ничего не дают, или оформляют бумажку с печатью – «товарный чек» (без кассового он не действителен), то перед вами подпольный гуру красоты, который не несет ответственность за результат и последствия своих услуг.

«Любая организация, принимая денежные средства от клиента обязана выдать кассовый чек, с которым клиент может защищать свои права как потребителя. Также если вы обращаетесь в лицензированный медицинский центр, в соответствии с пунктом 3 статьи 219 налогового кодекса РФ, сохранив чек, у вас есть возможность получения налогового вычета за оказанные услуги и возвращения части удержанного у вас НДФЛ. По вашему запросу любой медицинский центр обязан предоставить справку об оказанных платных медицинских услугах для последующей передачи её в налоговые органы», – объясняет Светлана Добровольская, управляющий директор медицинского центра «Epilas».