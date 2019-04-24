Джонни Депп женится на танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен

У Джонни Деппа – новая любовь: 55-летний актер впервые закрутил роман после скандального развода с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Очередная избранница звезды «Пиратов Карибского моря» далека от мира кино и от Голливуда. Более того, она – не американка. Сердце Деппа покорила русская танцовщица Полина Глен. Девушка родом из Санкт-Петербурга, но уже два года живет в Лос-Анджелесе, пытаясь пробиться в американский шоу-бизнес. «Они очень влюблены и хотят пожениться. Полина говорит, что Джонни собирается поехать в Россию знакомиться с ее родителями», - рассказала подруга танцовщицы британской Daily Mail.

Девушка уже переселилась в роскошный особняк звезды на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. По словам друзей Полины, они с Джонни познакомились на вечеринке в Голливуде в прошлом году. Полина – танцовщица в эротическом стиле гоу-гоу: красивая девушка зажигательно танцует в откровенных костюмах и в нижнем белье. Неудивительно, что Джонни не устоял!

- Когда он подошел к ней познакомиться на вечеринке, Полина его не узнала, - говорит подруга девушки. – А когда поняла, кто он такой, была очень удивлена. Ее часто приглашают на вечеринки, во время которых мужчины западают на нее. Она хорошая танцовщица и горячая штучка.

polinaglen Where you been this summer? Me- Italy

В прошлом году папарацци сфотографировали Деппа с таинственной незнакомкой в Белграде: в столице Сербии актер снимался в новом фильме «Минамата». Фотографы через окно подсмотрели, как Джонни горячо целуется с длинноволосой прелестницей. В девушке опознали Полину Глен. В мае 2018 года она сопровождала Деппа в Москве, когда он приехал в Россию дать концерт вместе со своей рок-группой "The Hollywood Vampires". Джонни и Полина гуляли вместе по московским улицам. И хотя глаза девушки были скрыты за темными очками, узнать ее не трудно.

Полина родилась в Казахстане, но ее семья перебралась в Санкт-Петербург. Родители невесты Деппа, Ирина и Геннадий Глены, до сих пор живут в Северной столице. Полина часто приезжает навестить семью. Совсем недавно, в начале апреля, она дала в родном Питере танцевальный мастер-класс.

Судя по всему, Полина очень предприимчивая девушка: к своим 20 с хвостиком она много чего успела сделать. После школы она закончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где изучала электроэнергетику. Но работать по специальности выпускница вуза не стала: гораздо больше ее манил мир искусства. Полина с детства играла на скрипке и занималась танцами. Вот их-то она и сделала своей профессией. В родном Питере Глен основала студию «L.I.P.S Dance Studio», где девушек обучали танцам в стиле гоу-гоу. Перед отъездом в США, в 2016 году Полина закрыла студию. Кроме того, как сообщает Daily Mail, избранница Деппа владеет бизнесом по продаже ивового травяного чая из Карелии, а так же бегло говорит на итальянском языке. В феврале 2015-го Ирина, много путешествовавшая по Европе, получила квалификацию гида и переводчика с итальянского.

Чем же покорила Деппа эта девушка многих талантов? Как уверяют друзья Полины, она – скромная и очень добрая. И совсем-совсем не интересуется деньгами Джонни. Любит его от чистого сердца, потому что он парень, приятный во всех отношениях.

- Другие женщины в его жизни разрывают его на части, и ему было очень легко влюбиться в нее, потому что она искренняя и настоящая, - уверяют приятели Полины. – Она не из Лос-Анджелеса, и это его подкупает. А еще то, что ей не нужны его деньги – ей нужен он.

В мае 2018 года Джонни Депп приезжал в Москву дать концерт со своей рок-группой The Hollywood Vampires. Джонни и Полина гуляли вместе по улицам, но девушка пряталась от камер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что Депп регулярно поколачивал бывшую жену Эмбер Херд, русскую пассию актера-плохиша, видимо, не слишком волнует. Как и то, что он много пьет и регулярно употребляет запрещенные препараты. Об этом рассказывала Эмбер Херд, и это подтвердила и подруга Полины, побывавшая в гостях у пары.

- Джонни очень много работает, он просто измотан. В доме много алкоголя, я уверена, что он пьет. И в доме есть травка. Он курит, но я не думаю, что это имеет для Полины большое значение, - рассказал источник из окружения русской невесты Деппа. – Полина любит его музыку, он играет для нее на пианино.

polinaglen По словам друзей Полины, ее охотно приглашают выступать на вечеринки. На одной из них девушка и познакомилась с Деппом.

Приятельница Гленн рассказала, что каждого, кто попадает к нему в дом, актер заставляет подписывать договор о неразглашении. Тем не менее, болтливая подружка все-таки сообщила журналистам подробности своего пребывания в особняке звезды.

- У него повсюду много старых раритетных гитар, ведь он музыкант. У него есть кинотеатр и бассейн. Его дом очень уютный.

Полина уже поселилась в роскошном поместье Деппа в Лос-Анджелесе.Фото: EAST NEWS

Полина всего лишь на несколько лет старше дочери Деппа, Лили-Роуз (девушка родилась в браке артиста с французской певицей Ванессой Паради), но ее совершенно не заботит разница в возрасте.

- Ее парень – суперзвезда, все остальное не важно, - говорит инсайдер. – Они путешествовали вместе по России и по Европе, хотя он никогда не выходит с ней вместе на люди. Она не обижается, понимает, что у него такая работа. Он много гастролирует и снимается. Но больше всего они любят проводить время дома вдвоем.

polinaglen Русская невеста Джонни Деппа Полина Глен

В США Полина принимала участие в танцевальном проекте Playground LA и обучалась у хореографа Тевин Коул. В России девушка в 2013 году снималась в реалити-шоу «GO GO Girls», в котором заняла второе место. А в 2012 году Полина выиграла конкурс красоты, который проводился питерским баром «Небар», и стала «Мисс Небар 2012». Призами за победу стали денежный чек и путевка в европейский круиз.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп были вместе в течение четырех лет, один год из которых они были женаты. В 2016 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод. В конце прошлого года уже Депп подал иск в суд против экс-супруги, потребовав от нее компенсации в 50 миллионов долларов. Джонни утверждает, что Эмбер соврала про то, что он избивал ее, и эта ложь стоила ему карьеры и репутации. Более того, Депп и его адвокаты уверяют, что это Херд избивала актера и даже как-то отрезала ему кончик пальца осколком бутылки.

В ответ Эмбер подала встречный иск, вновь обвинив Деппа в домашнем насилии. 32-летняя актриса рассказал о многочисленных эпизодах, когда 55-летний Депп избивал, оскорблял и унижал ее.

До Эмбер актер был женат на французской актрисе Ванессе Паради. В этом браке у пары родились двое детей – дочь Лили-Роуз и сын Джек.