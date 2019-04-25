Киркоров заработал $ 3 000 000 на недвижимости в США

Многие российские звезды в свое время скупали дома и квартиры в Майами. «КП» решила подсчитать, выгодным ли оказалось такое вложение.

Семь спален с лифтом у Филиппа

Особняк в престижном районе Майами Lagorce Drive Киркоров приобрел семь лет назад (до этого у певца была квартира в том же районе, которую он недавно продал. - Ред.), незадолго до рождения своей дочери Аллы-Виктории.

Совладелицей особняка является тетя Филиппа, оперная певица Мари Киркорова. Фото: zillow.com

По информации с американских риэлторских сайтов, сделка была осуществлена за 4 млн 750 тысяч долларов. Рядом с домом короля российской сцены разбито поле для игры в гольф.

В ванной комнате артиста есть джакузи. Фото: zillow.com

За особняком в отсутствие артиста присматривает супружеская пара из Бразилии. А когда певец прилетает в Майами на каникулы, супруги готовят Филиппу и его семье обеды.

На территории виллы имеется домик для гостей, но помощники Киркорова там не ночуют, у них в Майами есть свое жилье.

Киркоров - киноман, поэтому немало времени проводит в домашнем кинотеатре. Фото: zillow.com

На одном из риэлторских сайтов мы нашли фотографии интерьеров певца. В особняке артиста семь спален, лифт, тренажерный зал, домашний кинотеатр, библиотека, большая гардеробная. Добавляют роскоши интерьерам мраморные полы, высокие потолки, дизайнерские зеркала. Дом расположен неподалеку от торгового центра, где находятся любимые бутики певца.

Утро Филиппа начинается в тренажерном зале. Фото: zillow.com

Что примечательно, согласно американскому риэлторскому сайту Zillow дом Киркорова серьезно вырос в цене. Сейчас его стоимость оценивается в $7 771 560. А это значит, певец в свое время сделал удачное вложение и заработал на этой покупке более трех миллионов «зеленых» - примерно 191,8 млн рублей.

Майамский эксперт по рынку недвижимости Павел Дмитриев уверен, что цена на это поместье выросла исключительно из-за звездной фамилии его хозяина.

На этой кухне помощница певца готовит его любимый шоколадный торт. Фото: zillow.com

- К примеру, мой друг выставил в прошлом году на продажу пентхаус в этом районе за 9,5 млн долларов, но продать его смог только за 4,6 млн, - рассказывает «КП» Дмитриев. - Цены на дорогую недвижимость в Майами из-за перенасыщения рынка либо не растут, либо падают. Недавно другой мой товарищ выставил на продажу квартиру на 31-м этаже в одной из высоток Трампа. В свое время он купил эту квартиру за 2,1 млн долларов, а продал за 1,8 млн. Так что в данном случае риэлторские сайты накручивают стоимость особняка Киркорова из-за звездного имени его владельца.

Сейчас гардеробная выглядит более ярко: на вешалках появились экстравагантные наряды хозяина. Фото: zillow.com

Апартаменты Варум и Агутина подорожали на $400 тысяч

Звездный статус, видимо, помогает и Анжелике Варум с Леонидом Агутиным. Их майамская недвижимость тоже выросла в цене. Артисты много лет назад стали обладателями квартиры в элитном жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers. Там живет с бабушкой их общая дочь Елизавета, к которой музыканты обычно приезжают на зимние каникулы. В конце 90-х апартаменты обошлись звездной паре в $608 тысяч. Сейчас стоимость квартиры, судя по риэлторским сайтам, возросла до $1 млн 43 тыс.

Кстати, по соседству поселился композитор Игорь Николаев. Его квартира стоит чуть дешевле (см. «Наши в Майами»). Приобрел музыкант в Майами жилье и для своей старшей дочери Юли. Девушка живет в квартире с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, расположенной неподалеку от центрального парка. Стоимость ее жилья оценивается в $646 тысяч.

А еще в Майами есть недвижимость у хоккеиста Александра Овечкина и Кристины Орбакайте.

Конкретно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А почем «коммуналка»?

Пока Киркоров не собирается продавать свое майамское имение. Но при этом артист тратит немалые суммы на содержание элитных метров.

Вот лишь некоторые из трат: обслуживание кондиционеров (их четыре) обходится в сумму $300 - 500 ежемесячно. Чистка бассейна и уход за садом стоят $500 долларов в месяц. Вода - $200 - 300.

В ТЕМУ

На майамском острове миллионеров Фишер-Айленд, до которого добраться можно только на специальном пароме и по приглашению жителя острова, есть недвижимость у композитора Игоря Крутого.

Там же расположены апартаменты с тремя спальнями бизнесмена Араса Агаларова (цена - $4 млн). Такая же квартира в этом же доме у легенды хоккея Павла Буре.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мушкетер» Смирнитский отгрохал поместье в Испании

Некоторые наши артисты и певцы предпочитают Европу.

Бывшая невеста Прохора Шаляпина звезда ток-шоу Анна Калашникова два года назад купила квартиру в Испании, в Аликанте.

- Тут неподалеку - резиденция Валерия Леонтьева, он нечасто туда наведывается, поэтому, когда хозяина нет, его особняк сдается в аренду, - рассказывает «КП» Калашникова. - Моя квартира площадью 117 кв. м обошлась примерно в 250 тысяч евро (более 18 млн руб. - Ред.). Плюс три миллиона рублей пришлось потратить на небольшой ремонт и мебель. Знаю, что в Испании есть поместье у «мушкетера» Валентина Смирнитского и у звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова.

А у актрисы Татьяна Васильевой имеется дача в Италии. Она купила ее четыре года назад, но уже вздыхает: слишком дорогая «коммуналка».

- В год налог на дом - 1000 евро. Еще 500 евро в год отдаю за охрану территории поселка, и 300 евро в месяц уходит на коммунальные платежи, - признается дочь народной артистки Елизавета.