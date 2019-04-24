Экс-супруга актера Наталья Вяль: Я никогда не любила Краско. И его молодая жена - тоже

В прошлом году Иван Краско развелся с молодой женой Натальей Шевель (по мужу - Краско). И пришел жить в квартиру к предыдущей супруге Наталье Вяль, родившей ему двоих сыновей (Ивану сейчас 16 лет, Федору - 15). Недавно артист предложил Вяль снова выйти за него замуж. Мы спросили обеих бывших жен артиста, что они думают по этому поводу.

«На шее не сижу, обслуживаю»

- Да, Иван Иванович сделал мне предложение руки и сердца, - рассказала «КП» Наталья Вяль. - Он, если что себе в голову вобьет, добивается этого любыми путями. Пойду ли я в загс? Пока в раздумьях. У меня нет никаких мотиваций. Квартира, в которой я живу, и так моя и детей. Наследства у Ивана Ивановича никакого нет. То есть ради этого мне выходить за него замуж не нужно.

- Зачем же вы его к себе приглашали жить?

- Меня вынудили так сказать. Просто на ток-шоу на всю страну подняли вопрос: вот если бы он к вам пришел? Я сказала: ну если придет, пусть живет. А он решил, что у нас возобновляется семья. Ему в одной квартире с невесткой Маргаритой (где он жил с молодой женой Натальей Шевель. - Ред.) не очень удобно. А у меня удобно, я ему отдельную комнату выделила.

В браке с Натальей Вяль Иван Иванович прожил почти 10 лет. И снова собирается на ней жениться!Фото: Тимур ХАНОВ

Он ссылается сейчас на то, то сыновья теперь рядом с отцом. Хотя воспитатель из него не ахти. Сначала вроде бы начал ребят к дисциплине приучать, что, например, посуду надо мыть по очереди. А теперь только сам моет. Пожил с детьми, понял, что трудно их воспитывать.

Мне статус замужней женщины не нужен. Я не питаю иллюзий, как Наташа Шевель, например, что вот она сейчас получит фамилию Краско и все у нее будет. Она же развелась с ним, а фамилию-то оставила его. Она, может быть, до сих пор думает, что это ее визитная карточка.

- У Ивана Ивановича нормальная зарплата, она позволяет содержать семью?

- Да, он достаточно получает: зарплата, пенсия, съемки. Я же сейчас официально не работаю нигде. У меня подработки, что-то нарисовать, например (Наталья Вяль - театральный художник. - Ред.). Но, с другой стороны, я ему оказываю услуги бытовые разные. Не на шее у него сижу. Я его обслуживаю. У детей были проблемы со школой, и Иван Иванович настоял, чтобы я сидела дома и контролировала их.

- А почему он остался без своего жилья?

- Он сам на меня оформил свою долю в квартире, где мы сейчас живем. Сейчас на нем вообще никакого жилья нет. Но прописан он у меня, он не бомж.

«Думал, пригреет сиротку - она будет ему благодарна»

- Как вы считаете, Наталья Шевель выходила замуж за Ивана Краско ради пиара и денег?

- Да. Она же ходит по ток-шоу, за которые платят. Я говорила ему сразу, что это не та девушка, которая ему нужна. Он этого сначала не видел. Думал, что пригреет сиротку, и она будет ему благодарна. Но я сразу видела, как она по-хамски с ним разговаривала...

- Изначально у них был договорной пиар-брак?

- У нее - да. Она и не скрывала. Открыто моей маме говорила еще перед свадьбой. Мол, ну какая любовь, вы что, не понимаете, ничего такого не может быть. А с его стороны было серьезно. Он в любовном плане близорук.

У нее был поначалу некий расчет. Хотя ей объясняли, что у него нет никаких золотых гор и в работе он не помогает. Даже сыну Андрею в свое время никак не содействовал. Он человек очень скромный и считает, что каждый сам должен пробиваться. Почему-то она думала, что хоть что-нибудь с него получит. Действительно, пиар получила, «хоть шерсти клок»...

Сейчас они общаются. Она периодически звонит ему. Особенно когда речь идет об участии в ток-шоу. Я же стала соглашаться на все эти телепередачи просто ради того, что там гонорар платят. Нам нужно детей обеспечивать.

Наталья разочаровалась в бывшем муже. Фото: instagram.com/natalia_krasko

- Может, вы и с Иваном Краско сейчас живете ради того, чтобы был повод для телепередач?

- Не то чтобы так. Я же не могу сказать Ивану Ивановичу: «Все, выгоняю вас». Я не такая.

Сельдерей бесполезен

- Готовы сыграть свадьбу ради коммерческой выгоды?

- А вот сейчас телевизионщики и говорят нам об этом. Не знаю, настолько ли я алчная (смеется). А вдруг мне встретится мужчина, который меня полюбит, а я буду уже замужем?

- Наталья Шевель вышла замуж за Краско и быстро развелась.

- Я тоже, когда за него выходила замуж, думала, что быстро разведусь. Я Ивана Ивановича никогда не любила, просто детей хотела. Я любила другого человека, с которым рассталась. А Иван Иванович вокруг меня расчистил пространство. Весь театр почему-то знал, что я его, даже когда я этого еще не знала. И сейчас он опять без моего ведома дает интервью и говорит: возвращаюсь к Наталье. То есть он уже все заранее решил.

- Может, ему нужна жена для сексуальной жизни? Он же сам в интервью говорил, что сельдерей дает ему мужскую силу.

- Это уже смешно. Это уже в прошлом десятилетии, я думаю.

СПРАВКА «КП»

Иван Иванович Краско был женат четыре раза.

Первой женой актера (с 1951 г. по 1955 г.) была Екатерина Иванова, в браке родилась дочь Галина.

Вторая жена (1956 - 1997) - Кира Петрова, в браке родились сын Андрей и дочь Юлия.

Третья жена (2001 - 2011) - Наталья Вяль, в браке родились сыновья Иван и Федор.

В сентябре 2015 года Иван Краско женился на студентке Наталье Шевель (она моложе его на 60 лет), в октябре 2018-го развелся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Наталья КРАСКО: Женился на мне ради ее ревности

- Наталья, что у вас сейчас в личной жизни, появился мужчина?

- Нет. Я сыта всем этим, больше не хочу. Мы продолжаем общаться с Иваном Ивановичем, но постольку поскольку. Инициатором нашего развода был он. Если бы Наталья Вяль не сказала, что ждет его обратно, он бы так и продолжал жить со мной. Но она сказала, что ждет. И он это принял серьезно. Он всегда любил ее, даже когда женился на мне. Возможно, на мне и женился, чтобы вызвать ее ревность.

- Вы за то, чтобы они с Натальей снова поженились?

- Мне все равно. Иван Иванович меня обманул, когда говорил, что любит меня. Возможно, он сам пытался себя обмануть. Как Наталья к нему относится - вопрос к ней. Сегодня - равнодушно, завтра - нет, женщины переменчивы. Может, они еще и пойдут в загс, я не исключаю.

Мне хватило того, как он вел себя со мной в загсе, когда мы разводились. Он настаивал на разводе под любым соусом. Я случайно забыла свидетельство о браке. Сказала уже в загсе, что не могу его найти. Может, это был знак. Он заявил: «Я сюда пришел разводиться, и я разведусь». То, что нет свидетельства - ему плевать. В итоге нас развели так, без свидетельства. Думаю, он давно мечтал о разводе со мной.

- А о чем вы думали, когда начали с ним встречаться?

- Я с Иваном начала встречаться не в том смысле, какой все понимают. То, что я ему на занятиях пепельницу помыла, принесла чай, пальто подала, - это называется встречаться? То, что это вылилось в брак, для меня до сих пор шок. Но я просто поделилась своей заботой и немножко нежностью. Сказать, что я с ним встречалась - спала и сосалась на всех углах, - не было такого.

Меня пытались обвинить в том, что я охотница за богатством. Но у Ивана Ивановича ничего нет. С точки зрения нормального поведения вряд ли молодой девушке придет в голову связывать свою жизнь с бедным человеком намного старше себя, если у нее нет проблем с головой.

- А ваш случай какой?

- Ну, наверное, у меня проблемы с головой. Я постоянно в поиске и способна на то, что другим кажется нереальным или страшным. Но ничего страшного в браке с Иваном у меня не произошло. Я не за графа Дракулу замуж выходила. Мы уживались.

- Что вы вынесли из этого брака?

- Иван Иванович помог мне понять, что то, чего я так хотела, выеденного яйца не стоит. Иначе я бы и дальше к этому стремилась. Нанимала бы агентов, чтобы меня куда-нибудь пропихивали. Я увидела изнанку этого бомонда, пропитанного лицемерием и снобизмом. Однажды на мероприятии ко мне подошла кинодива и сказала: «У вас такое шикарное платье, что вы в нем сюда просто не могли не прийти». Вроде комплимент, но сказано с такой ехидцей... Они же в глаза друг другу говорят нежности, а тут же за глаза - гадости. А все чинные на первый взгляд мероприятия заканчиваются банальной пьянкой. Это все шелуха.

- Вам сложно сейчас финансово? Все-таки раньше Краско помогал.

- Мне есть где жить, спать. Что я нищенствую - сказать нельзя. Выживаю. Как все. Пишу портреты на заказ, на эти средства и живу. Слава богу, пока есть заказы.

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88-летнего народного артиста Ивана Краско трудно переплюнуть в умении женится и разводиться. Новость о том, что он играет свадьбу со своей молоденькой студенткой Натальей Шевель, разница в возрасте с которой составляет 60 лет, гремела три года назад. Но уже в прошлом году артист развелся с молодой супругой и вернулся к матери своих детей – 41-летней Наталье Вяль. За любовным треугольником Краско-Вяль-Шевель еще недавно следила вся страна. Всех волновал вопрос - с кем в итоге останется народный артист? И, похоже, он сделал свой окончательный выбор (подробности).