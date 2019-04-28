Пенелопа Крус впервые разделась на экране в 16 лет

«Все в доме танцевали, иногда даже голыми»

Пенелопа Крус родилась в городе Алькобендасе, что недалеко от Мадрида (примерно как Долгопрудный от Москвы), в семье автомеханика и парикмахерши. Ничто не предвещало ее желания стать актрисой - однако же она захотела и в 13 лет сообщила об этом родителям. Юная Пенелопа была ярко выраженным экстравертом, и атмосфера в доме к этому располагала: «Каждое воскресенье проходила генеральная уборка, играла музыка, и все в доме танцевали, иногда даже голыми. Не то чтобы мы были хиппи - просто были очень свободными!» А салон, где работала ее мать, стал для нее первой школой актерской игры: «Я наблюдала за клиентками. И было гораздо интереснее думать о том, что они не говорят вслух, вычислять, что они пытаются скрыть от других посетительниц и от моей матери. В основном все они играли на публику».

Она занималась балетом, а еще, будучи старшеклассницей, пыталась пробиться на кастинги. «Я приставала к агенту, чтобы она нашла мне роль, а она отправила меня домой, потому что я была еще совсем маленькой девочкой. Но через неделю я вернулась. Она снова меня послала. На следующей неделе я пришла снова. И потом работала с этим агентом несколько десятилетий!»

Актриса Пенелопа Круз в 1993 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстравертность дала о себе знать уже в первых ролях. Дебют Пенелопы состоялся в эпизоде эротического сериала «Розовая серия», когда ей было всего 16 лет - это не помешало ей предстать на экране обнаженной. В 16 она сыграла и в комедии «Хамон, хамон» (или в вольном русском переводе - «Окорочка и ляжки») режиссера-эротомана Бигаса Луны, где тоже не обошлось без откровенных сцен. Это именно тот случай, когда актриса проснулась знаменитой: фильм получил «Серебряного льва» на кинофестивале в Венеции, а критики дружно выделили девушку среди всех занятых в фильме артистов... Следующий фильм с ее участием, «Прекрасная эпоха», получил «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке.

Одним из фильмов, которые Пенелопа обожала в подростковом возрасте, была комедия Педро Альмодовара «Свяжи меня!». Именно Альмодовар стал самым главным режиссером в жизни Пенелопы: в 1997 году он снял ее в картине «Живая плоть», еще через два года - в фильме «Все о моей матери», потом - в «Возвращении», «Разомкнутых объятьях», «Я очень возбужден», и только что в Испании вышел их новый совместный фильм «Боль и слава» (российская премьера намечена на июнь). Считается, что именно после фильмов Альмодовара перед красотой Пенелопы сломался Голливуд: с конца 90-х она чаще играла на английском, чем на родном испанском. Ее постоянно сравнивали с Софи Лорен, и в каком-то смысле она повторила ее судьбу: итальянка тоже очень много снималась в Голливуде, считаясь там экзотической красавицей, а потом получила «Оскар» за драматическую роль в фильме «Чочара». А Крус получила свою статуэтку за ленту «Вики, Кристина, Барселона».

«Ухаживать за детьми - это что-то вроде наркомании»

Пенелопа часто заводила романы с партнерами по фильмам: у нее были отношения с Мэттом Деймоном (с которым она снималась в фильме «Кони, кони»), Томом Крузом («Ванильное небо»), Николасом Кейджем («Мандолина капитана Корелли») и Мэттью МакКонахи («Сахара»). Впрочем, актриса утверждала, что никогда не влюблялась ни в кого во время съемок - только после них. «Если возникает дружба, может быть, несколько месяцев спустя она перерастет во что-то еще, но заранее никогда не знаешь!»

С Томом Крузом в фильме 2001 года "Ванильное небо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То же самое произошло и с Хавьером Бардемом. Она снималась с ним в фильме «Хамон, хамон», потом в «Живой плоти» (правда, во втором фильме они в кадре не встречались). Светским сплетникам так и не удалось точно установить - во что тогда, в 90-е, переросли их дружеские отношения. Вновь она с ним встретилась в конце 2000-х, на съемках фильма «Вики, Кристина, Барселона».

Актриса с мужем Хавьером Бардемом. У супругов двое детей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда отношения начались, Крус и Бардем особо их не афишировали и старались вместе не попадаться на глаза папарацци. Но в 2010-м они поженились, с тех пор регулярно снимаются вместе.

«В первых трех фильмах, которые я сделала с Педро Альмодоваром, я играла матерей. Не думаю, что это случайность! Он мне как-то сказал: «У некоторых женщин нет детей, и для них это нормально, но это не твой случай. С тобой никаких вопросов - ты должна рожать!»

В 2010-м у Пенелопы и Хавьера родился сын Лео, а в 2013-м - дочь Луна. И она действительно оказалась очень заботливой матерью. «Ухаживать за детьми - это что-то вроде наркомании», - сказала она после рождения дочки. - «Сына я кормила грудью до 13 месяцев, и с дочкой будет то же самое. Трудно приходится в тот день, когда от этого пора отказаться».

Впрочем, первая беременность заставила ее отказаться от одной из самых интересных ролей в карьере. Она мечтала сыграть у режиссера Ларса фон Триера; изначально хотела, чтобы тот поставил для нее пьесу Жана Жене «Служанки». Между ними завязалась оживленная переписка, они обсуждали совместный проект, и постепенно героини «Служанок» превратились в двух сестер, жизнерадостную и депрессивную. Триер написал сценарий фильма, получившего название «Меланхолия», - и тут оказалось, что Крус, во-первых, ждет ребенка, а во-вторых, должна до родов успеть сняться в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (ее там снимали так, чтобы не было видно растущего живота, то на крупных планах, то со спины). Триер заменил ее на Кирстен Данст, которая за «Меланхолию» получила приз Каннского кинофестиваля, а потом в интервью говорила: «Спасибо тебе, Пенелопа Крус, что не снялась в этой картине!»

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИЛЬМЫ

«Открой глаза» (1997) и его американский ремейк «Ванильное небо» (2001)

«Все о моей матери» (1999)

«Обнаженная Маха» (1999)

«Кокаин» (2001)

«Фанфан-тюльпан» (2003)

«Сахара» (2005)

«Возвращение» (2006)

«Вики, Кристина, Барселона» (2008)

«Девять» (2009)

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011)

«Советник» (2013)

«Убийство в Восточном экспрессе» (2017)