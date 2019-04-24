Светлана Немоляева: Первую роль я получила за круглые щеки

Минус 15 кило

- Светлана Владимировна, вы помните свой первый фильм?

- Когда я окончила театральную школу, то сразу получила приглашение сниматься в фильме-опере «Евгений Онегин». Когда ассистентка по актерам познакомила меня с режиссером, он посмотрел на меня и сразу сказал: «Ты больше никого не ищи, эта девочка мне очень подходит. Вспомни, что говорил Онегин Ленскому об Ольге: «Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». Получив такой комплимент, я была утверждена. Но я тогда действительно была килограммов на 15 толще, чем сейчас! У меня была очень круглая физиономия, потому что вся толщина уходила в щеки.

Все было прекрасно, но... После этого фильма я больше не снималась. Меня звали на разные картины, я приезжала на пробы - но меня никуда не брали. И я поняла, что мне надо проститься с мечтой о кино. Главное место в моей жизни занял театр.

- Но именно театр подарил вам мужа...

- Да, я вышла замуж за Сашу Лазарева. Мы пришли в театр в один день и в один час. Причем он ленинградец и вовсе не собирался оставаться в Москве, просто подыгрывал на показе девочке, с которой вместе учился. И Николай Павлович Охлопков, который тогда руководил Театром Маяковского, заинтересовался им. Ну Саша красавец, огромного роста, с таким божественным голосом, внешними данными. Так случилось, что в этот день нас вместе пригласили подписывать договор с театром. Это была весна 1959 года, а в марте 60-го мы уже поженились и прожили вместе 51 год.

В фильме-опере «Евгений Онегин» (1958) круглолицая Светлана сыграла Ольгу Ларину. Правда, пели за артистов звезды Большого театра. Фото: Кадр из фильма

- Что помогло вам так долго прожить вместе? В актерской среде столько разводов...

- Во-первых, мы просто не могли друг без друга - и я не знаю, как это объяснить. А во-вторых, когда в мужчине есть такое постоянство, такое целомудрие и такая нравственная сила, как в моем Александре Сергеевиче, то это и есть самый настоящий залог женского счастья.

В кино у Саши все складывалось изумительно - при такой фактуре, внешности его утверждали с первой же пробы. Он очень страдал за меня, что я не снималась. Но я много играла в театре и чувствовала себя прекрасно и без кино.

«У мамы страшная прическа»

- Но скоро пришел и ваш звездный час - «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

- В то время Рязанов и его соавтор Эмиль Брагинский писали не только сценарии, но и пьесы. Вот он и принес к нам в театр прекрасную пьесу «Сослуживцы». Спектакль (я в нем не играла) долгое время пользовался успехом, а потом театр продал его для телевидения. Когда Рязанов это увидел, с ним был просто обморок - так ему не понравилась телеверсия! Они с Брагинским даже сняли свои фамилии из титров и запретили показывать спектакль на телеэкране. Зато после этого Рязанов решил сам снять фильм под названием «Служебный роман».

- Как вы попали в фильм, если не играли в пьесе?

- Еще до начала съемок Эльдар Александрович принес в наш театр вторую пьесу - «Родственники», где я получила уже главную роль, комедийную и очень смешную. Когда на премьеру привели моего шестилетнего сына Шурика, он сидел все время мрачный. Его спросили: тебе не понравилось? Он ответил: «Да, мне не понравилось, что над мамой все смеются и у нее такая страшная прическа». А Рязанов был в восторге. Он назвал меня «Чаплином в юбке» и пригласил сниматься в «Служебном романе».

Помню, с «Мосфильма» мне прислали сценарий и я читала его до двух часов ночи. Саша уже заснул, но я не могла ждать утра, разбудила его, рассказала о роли и спросила: «Как ты думаешь, у меня получится?» Он говорит: «Да ладно тебе, Светка, спи уже! Тебя опять не возьмут, и ты опять будешь переживать». Но меня взяли. Мне исполнилось 40 лет, и меня как театральную актрису знали уже и Москва, и Ленинград. Но кино есть кино. Когда я вдруг поняла, что стала знакома людям, как-то им близка, для меня это было потрясением.

На сцене театра актриса сыграла главные роли более чем в 50 спектаклях.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Плакала от жалости к жене Гуськова

- После «Служебного романа» был прекрасный фильм «Гараж», - вспоминает актриса. - Для меня это была непростая работа, нужно было создать образ жены Гуськова, которая немножко не в себе. Она просто не понимает, что с ней происходит, настолько часто она получает удары судьбы.

Сначала в сценарии это был совсем другой кусок, и я сказала, что не понимаю, как это играть. Рязанов обещал переделать. И вот перед съемками я сидела в бигуди, шумел фен, ассистентка принесла новый текст, который вот уже сейчас надо играть. Я начала его читать - и плакать, потому что мне стало ужасно жалко эту жену Гуськова. Лия Ахеджакова помчалась к Рязанову: «Там со Светой плохо, она рыдает!» Ко мне прибежал Рязанов: «Скажи, если тебе что-то не нравится, мы переделаем». Но все осталось как есть. Я снималась 8 часов и все это время плакала.

- Над чем вы сейчас работаете?

- К моему 80-летнему юбилею (два года назад. - Ред.) наш театр подарил мне спектакль «Бешеные деньги», в котором я играю большую роль, и главное - вместе со своей внучкой. Мой сын (актер Александр Лазарев-младший. - Ред.), который очень волнуется о моем здоровье, говорит: «Мам, я просто возмущен твоим возрождением». Потому что я постоянно куда-то уезжаю-приезжаю на гастроли. Он говорит: «У меня жизнь на нервах, ты не можешь спокойно посидеть на месте?» Ну что делать - не могу...

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

На инаугурацию Ельцина ехала на раздолбанном «Москвиче»

- Я была в хороших отношениях с Наиной Ельциной, и мы с Сашей получили приглашение на инаугурацию Бориса Ельцина, - вспоминает Светлана Немоляева. - Саша был не очень большой любитель светской жизни, он мне и сказал: «Света, иди одна, я дома отдохну!» Я приоделась, накрасилась, такая вся из себя вышла ловить такси. Хоть и жили мы на Тверской - до Кремля рукой подать, но пешком все же было идти неудобно. И вот подъезжает ко мне какая-то очень захудаленькая машина, вроде «Москвич-ИЖ», да еще очень старая. Водитель говорит: «Да вы же со мной не поедете, у меня пружины торчат из сиденья!» А я очень спешила и отвечаю: мол, почему не поеду? Только постарайтесь, чтобы я платье не порвала. Примостилась на пружины, протягиваю ему пропуск для беспрепятственного проезда в Кремль - на плотной тисненой бумаге, написанный золотом. Он проезжает все кордоны, потом останавливается у того места, откуда дальше уже машины не пропускают, и я спрашиваю, сколько ему должна. А он мне: «Что вы думаете, я вас не узнал? Э-эх, товарищ Немоляева... Ну где же наша молодость? Ну где же наша красота?!» И укатил. Я так хохотала!