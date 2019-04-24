2019-04-23T14:49:45+03:00
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Тюнинг в законе

Правительство определило правила внесения изменений в конструкцию машин
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Правительство РФ утвердило правила, по которым гаишники будут разрешать переделки в автомобилях.Правительство РФ утвердило правила, по которым гаишники будут разрешать переделки в автомобилях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Правительство РФ утвердило правила, по которым гаишники будут разрешать переделки в автомобилях. Документ уже официально подписан и вступает в силу с 1 июня этого года. До этого момента Госавтоинспекция должна прописать регламент, как именно она будет выдавать разрешения на внесение изменений в конструкцию. Но уже предельно ясно главное: просто не будет. Переделать, приехать в ГИБДД и получить бумаги с указанием изменений не получится.

Весь сыр-бор разгорелся из-за большого количества придирок инспекторов, особенно по поводу газобаллонного оборудования. Люди переводили машины на газ и ездили, никуда об этом не сообщая. Но после выхода несколько лет назад техрегламента Таможенного союза любые внесения изменений в конструкцию машины оказались вне закона, ездить на таких машинах стало попросту нельзя. И узаконить изменения задним числом тоже не получится, то есть приходилось все снимать, иначе авто просто снимали с регистрации.

«До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Подписанным постановлением такой порядок утвержден»,- говорится в постановлении.

Но путь явно будет сложным и тернистым.

Сначала едем в ГИБДД за «разрешением на внесение изменений в конструкцию транспортного средства». Да еще и с «заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее изменений».

1. После работ потребуется протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства, да не простой из любой мастерской, а «оформленный испытательной лабораторией».

2. После проверки машины на соответствие переделок протоколу ГИБДД выдаст свидетельство.

3. В течение 10 дней по этому свидетельству гаишники внесут изменения в документы о регистрации машины.

В общем, опять куча бумажек и бюрократии. А как в телепередачах «Тачка на прокачку», когда сделал что придумал, потом сел и поехал, - такого не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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