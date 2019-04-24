Тест "КП": Песни с характером

Отгремел юбилей Примадонны российской эстрады. Публика и журналисты обсудили мужей Аллы Пугачевой, ее заработки, наряды, внешний вид. А мы решили еще раз повнимательнее прислушаться к ее песням.

В репертуаре Аллы Борисовны есть композиции про каждого из нас. Не верите? «КП» отыскала в песнях Аллы Пугачевой распространенные психологические типы.

1. Песня: «Арлекино»

Психотип: артист

«Артисту» важно быть в центре внимания. Он отдает окружающим энергию и стремится подпитаться их восхищением. «Есть одна награда - смех». Очаровать окружающих непросто. Но «артисты» люди харизматичные и обаятельные. Умеют так появиться на публике, что все тут же их замечают. Как правило, модно, ярко и со вкусом одеты. Выбирают творческие профессии: актер, режиссер, ведущий шоу и т. д.

2. Песня: «Делу время»

Психотип: ревизор

«Ревизор» - человек, который любит действовать по правилам. У него все по полочкам, и другого алгоритма жизни они не мыслят. «Делу время, а потехе час» - вот их принцип жизни. Могут делать замечания посторонним - например, в транспорте. Как правило, говорят по делу, хорошо сформулированными фразами.

Обычно любят спорт, имеют атлетическую фигуру. Стараются соблюдать дресс-код. Любят аккуратные стрижки. Среди представителей этого психотипа немало бухгалтеров, секретарей, администраторов, людей, занимающихся планированием, статистикой, закупками, наукой.

3. Песня: «Миллион алых роз»

Психотип: творец

Такие люди стремятся ни много ни мало изменить мир вокруг и во что бы то ни стало достичь своей высокой цели. Что для этого надо? Продать дом, холсты, лишиться крова? Будет сделано. И не факт, что «творец» успеет задуматься, нужны ли эти розы его предмету обожания в таком количестве...

Впрочем, он умеет виртуозно убеждать в своей правоте и склонять на свою сторону. Через какое-то время вы можете начать думать, что его мечты - это ваши мечты, а его цели нужны вам никак не меньше.

Среди «творцов» немало политиков, предпринимателей, руководителей разного уровня.

4. Песня: «Журавлик»

Психотип: вечный ребенок

«Вечный ребенок» - это человек, который с возрастом не утрачивает интереса к познанию и приключениям. Он интересуется всем вокруг. «Я хочу увидеть море, ты возьми меня с собой!» Ему скучно сидеть на одном месте, он может регулярно менять работу и почти всегда занимается сразу несколькими делами одновременно. Быстро читает, обладает недюжинными ораторскими навыками, легко сходится с окружающими. Такие люди не мыслят жизни без путешествий, открытий и втайне мечтают добиться признания и на этой стезе. По профессии это журналисты, педагоги, путешественники, исследователи.

5. Песня: «Звездное лето»

Психотип: миротворец

Представители этого психотипа, как правило, стремятся сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо. «Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет». Все довольны, и наш герой тоже пребывает на седьмом небе.

«Миротворцы» по природе добрые, бесхитростные, не терпящие лжи. Отличаются гиперответственностью и частенько не умеют говорить нет. Их легко обидеть, ведь у них совсем не та реакция, чтобы молниеносно ответить на колкость. Но часто их переживания скрыты от окружающих, хотя внутри может быть настоящий ураган чувств!

Не станут мстить и отыгрываться. Напротив, сделают так, чтобы и обидчик не чувствовал себя виноватым.

По профессии это няни, психологи, дизайнеры.

6. Песня: «Волшебник-недоучка»

Психотип: чудак

Песенка про психотип «чудаки». Немного странные личности, увлеченные своими идеями. Они придумывают и пытаются воплотить в жизнь поражающие своим размахом и неправдоподобностью проекты. Даже если не получается то, что они изначально задумывали, это их не смущает. Попутно могут сделать некоторые открытия, выводы - тоже весьма небесполезные. Отличаются рассеянностью и неким витанием в облаках. Словно и правда обитают на собственной планете.

Зачастую это непрактичные, не совсем приспособленные к жизни личности. На внешний вид редко обращают внимание, могут ходить взъерошенными и растрепанными, игнорируют комфорт.

По профессии это обычно ученые, айтишники, писатели, художники.