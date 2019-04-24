2019-04-24T02:52:38+03:00
Звезды

От Латвии до Бангладеш

Кто может выиграть на Московском кинофестивале
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Французский конкурсный фильм «Медовый месяц в Згеже» Элиз Отценбергер посвящен теме холокоста, взятой уже из нашего времениФранцузский конкурсный фильм «Медовый месяц в Згеже» Элиз Отценбергер посвящен теме холокоста, взятой уже из нашего времениФото: кадр из фильма
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«Тренинг личностного роста» - казахский фильм, снятый на русском языке и подвергшийся цензуре на родине, рассказывает о двух корпоративных типах, едва ли не впервые в жизни столкнувшихся с понятием морали. На несвойственные мысли их наталкивает неожиданно исчезнувшая проститутка. В фильме демонстративно отсутствует всякая «художественность», что плюс, но это отсутствие не означает хирургического раскрытия реальности в духе фильмов Абдрашитова и Миндадзе, на которые возможно, равняется, режиссер Фархат Шарипов.

Казахский фильм «Тренинг личностного роста» рассказывает о двух корпоративных типах Фото: кадр из фильма

Казахский фильм «Тренинг личностного роста» рассказывает о двух корпоративных типахФото: кадр из фильма

Латышский фильм «Отец-ночь» Дависа Симаниса основан на реальных событиях времен Второй мировой войны. Это не всегда убедительная реконструкция подвига малоприятного во всех смыслах латышского фермера, построившего у себя на дворе яму, в которой под носом у немцев на протяжении всей войны жили десятки евреев. Что им руководило? Может быть, инстинкт человечности - в экстремальных обстоятельствах не менее редкий, чем звериный инстинкт выживания.

Латышский фильм «Отец-ночь» Дависа Симаниса основан на реальных событиях Фото: кадр из фильма

Латышский фильм «Отец-ночь» Дависа Симаниса основан на реальных событияхФото: кадр из фильма

Теме холокоста, взятой уже на дистанции, из нашего времени, посвящен и французский конкурсный фильм, «Медовый месяц в Згеже» Элиз Отценбергер, решенный к тому же в жанре негромкой лирической комедии. Молодые французские евреи отправляются в Польшу по давно сгинувшим следам своих загубленных родственников - жена от всего в восторге в новой стране, муж все ненавидит, ситуацию обостряет неожиданно присоединившаяся к ним надоедливая мамаша жены. Но, конечно, атмосфера общего несчастья, его далекое эхо сближает не слишком близких друг другу людей, заставляет их почувствовать редкую человеческую общность.

Переживают потерю близкого человека и герои фильма известного итальянского актера Валерио Мастандреа под названием «Она смеется» - такова парадоксальная реакция на смерть мужа главной героини. Ни она, ни ее юный сын не в состоянии понять, что произошло, почему суетятся и к чему-то готовятся окружающие их люди - все это для них немного театр абсурда. Полный неожиданных режиссерских решений этот странный атмосферный фильм - один из кандидатов на призовые места.

Фильм «День субботний» Мостафы Фаруки в реальном времени рисует картину захвата заложников исламистами Фото: кадр из фильма

Фильм «День субботний» Мостафы Фаруки в реальном времени рисует картину захвата заложников исламистамиФото: кадр из фильма

Снятый в Бангладеш фильм «День субботний» Мостафы Фаруки в реальном времени рисует картину захвата заложников исламистами. Последние ищут в захваченном ими ресторане индуса (Бангладеш и Индию связывают сложные отношения), но попутно убивают случайных людей. Фильм основан на реальном случае и, конечно, вызвал скандал у себя на родине: террористы обрисованы авторами совсем без всяких симпатий как люди, требующие, чтобы девушки выходили замуж в 15 лет и рожали в 16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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