О пользе чтения в постели

Есть «Чтец» с Кейт Уинслет, а есть «Чтица» (1988) - пожалуй, лучший фильм Девиля, мастера лукавых, изящных, пикантных притч и элегантных литературных парабол. В нем он беззастенчиво обнажил собственный метод, заставив свою героиню читать роман «Чтица» в постели своему мужу. Попутно она представляет себя героиней данного произведения, читающей за скромное вознаграждение книги («Любовник» Маргерит Дюрас, «Война и мир», «Цветы зла» Бодлера, Ленина, Маркса) различным экстравагантным клиентам. Конструкция фильма только кажется сложной, на самом деле придумана она виртуозно и складно, смыслами картина не перегружена, не натужна, а вполне ясна и прозрачна. В свой лабиринт «Чтица» засасывает словно воронка, как и другие его фильмы - например «Бенжамен, или Дневник девственника» (1967) с Катрин Денев и Мишель Пикколи. В этом раннем и едва ли не лучшим своем фильме он обращается к мифологии Галантного века с его прекрасными дамами, прожженными обольстителями и невинными провинциалами, попавшими из буколических деревень прямиком в гнездо порока. Именно в состоянии невинности мы находим главного героя в начале картины. Надо ли говорить, что к финалу, пройдя через огонь, воду и десятки постелей, ему будет о чем написать в свой дневник?

Кадр из фильма «Чтица» (1988) режиссера Мишеля Девиля.

В «Болезни Захса» (1999) французский классик Девиль обратился к судьбе семейных врачей, самоотверженно кладущих жизнь, помогая своим пациентам. Забытый у нас после революции институт частных докторов сохраняет важность в сегодняшней провинциальной Франции. Где, как и в российской глуши во времена Чехова, врач не только выписывает лекарства, но и смотрит, слушает, наблюдает и нередко описывает окрестную жизнь, частенько являясь единственным интеллигентом в уезде. Этот фильм Девиля – несомненный поклон в сторону незабвенного русского доктора и писателя Чехова.

«Досье 51» - нехарактерная в творчестве лирика Девиля политическая драма, повествующая о дипломате, взятого под наблюдение некой секретной службой. За жизнью госслужащего теперь шпионят, в ней спешно изыскиваются неизвестные ему самому слабости. Цель – посредством шантажа заставить его откликнуться на предложение, от которого он при иных обстоятельствах наверняка бы отказался. Стать осведомителем означенной спецслужбы. Фильм снят в более 30 лет назад, но подобные сюжеты, увы и ах, никогда не устаревают.

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