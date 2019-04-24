Олег Кожемяко: Я сказал товарищу Ким Чен Ыну, что встречался с его отцом. Он отнесся к этому приветливо... Привет от "Комсомолки"? Передам

- ...Олег Николаевич, звоню, как и договаривались... Вы же встречали высокого гостя?

- Встречали.

- Ну, вы лично, да?

- В составе делегации.

- Какое впечатление товарищ Ким Чен Ын на вас произвёл?

- Хорошее. Дружелюбное. Расположен очень хорошо.

- Вы товарищу Ким Чен Ыну, как я понял, и руку пожали?

- Конечно!

- А что-то подарили?

- Каравай преподнесли, подарили букет цветов.

- А какие это были цветы?

- Розы там были.

- Девушки приморские преподносили, да - я правильно понял?

- Да, девчонки. По-моему, даже - школьницы.

Олег Кожемяко: «Я сказал товарищу Ким Чен Ыну, что встречался с его отцом. Он отнесся к этому приветливо» 00:00 00:00

- Ясно... Музыка играла - нет?

- Нет, у товарища Ким Чен Ына будет официальная встреча - на вокзале во Владивостоке. А мы встречали на Хасане. (Железнодорожная станция в Приморье.)

- Ну, это я понял. Сколько минут эта встреча продолжалась?

- Ну, минут 30, наверное, было.

- Что сказал высокий гость, когда ступил на российскую землю?

- Он сказал, что рад побывать на российской земле, у него самые тёплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим. И ещё заметил, что - продолжая добрую традицию своего отца и деда (товарищей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.- А.Г.), будет укреплять и способствовать развитию хороших, добрососедских отношений между нашими странами.

- Понятно... А что-то высокий гость подарил приморцам?

- Да нет - это же было просто на станции, пока там проходили переоформление документов. Все главное - ещё впереди.

- А что - разве какие-то документы нужны товарищу Ким Чен Ыну на въезд в Россию?

- Да не документы! Ну, там есть - переоформление поезда, чисто такие. Традиционные моменты... Прибыли на российскую землю - какие-то отметки поставили экипажу поезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704991" frameborder="0"></iframe> Видео с приезда Ким Чен Ына.

- Ясно... Как был одет высокий гость?

- Одет хорошо - черный плащ и шляпа.

- А что - у вас там прохладно сейчас?

- Да нет - хорошо, тепло.

- Он много улыбался?

- Да - был весьма дружелюбен.

- Обычно же товарищ Ким Чен Ын общается с народом... Как вождь корейского народа - он любит поговорить с простыми людьми. С нашими - общался?

- Я думаю, впереди будут встречи, впереди будут поездки - все это будет. (В четверг, 25 апреля, состоится встреча лидера КНДР с Владимиром Путиным.)

- Ну, я тоже буду сопровождать Президента России в поездке на Дальний Восток...

- Хорошо.

- Ну, там ещё одна остановка будет в пути. К сожалению, я до вас не доеду.

- Хорошо.

- Скажите, вы сильно волнуетесь? Вы же гостя такого уровня ещё не встречали.

- Я встречал его отца...

- Серьезно?

- Конечно.

- А, в Амурской области (Кожемяко был там губернатором) - товарища Ким Чен Ира вы встречали. Вы высокому гостю сказали об этом?

- Да, сказал.

- Как он отреагировал?

- Нормально, хорошо... Очень приветливо.

- Завтраком высокого гостя покормили - нет?

- Да не было этого. Это была техническая такая остановка.

- Ну, ладно. Привет передайте при возможности...

- Хорошо, передам. Да.

- Товарищу Ким Чен Ыну - от "Комсомолки".

- От "Комсомолки" - передам. Давай...

- Спасибо. Обнимаю. Счастливо!

- Все. Всего хорошего.