Олег Кожемяко: Я сказал товарищу Ким Чен Ыну, что встречался с его отцом. Он отнесся к этому приветливо... Привет от "Комсомолки"? Передам
- ...Олег Николаевич, звоню, как и договаривались... Вы же встречали высокого гостя?
- Встречали.
- Ну, вы лично, да?
- В составе делегации.
- Какое впечатление товарищ Ким Чен Ын на вас произвёл?
- Хорошее. Дружелюбное. Расположен очень хорошо.
- Вы товарищу Ким Чен Ыну, как я понял, и руку пожали?
- Конечно!
- А что-то подарили?
- Каравай преподнесли, подарили букет цветов.
- А какие это были цветы?
- Розы там были.
- Девушки приморские преподносили, да - я правильно понял?
- Да, девчонки. По-моему, даже - школьницы.
Олег Кожемяко: «Я сказал товарищу Ким Чен Ыну, что встречался с его отцом. Он отнесся к этому приветливо»
- Ясно... Музыка играла - нет?
- Нет, у товарища Ким Чен Ына будет официальная встреча - на вокзале во Владивостоке. А мы встречали на Хасане. (Железнодорожная станция в Приморье.)
- Ну, это я понял. Сколько минут эта встреча продолжалась?
- Ну, минут 30, наверное, было.
- Что сказал высокий гость, когда ступил на российскую землю?
- Он сказал, что рад побывать на российской земле, у него самые тёплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим. И ещё заметил, что - продолжая добрую традицию своего отца и деда (товарищей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.- А.Г.), будет укреплять и способствовать развитию хороших, добрососедских отношений между нашими странами.
- Понятно... А что-то высокий гость подарил приморцам?
- Да нет - это же было просто на станции, пока там проходили переоформление документов. Все главное - ещё впереди.
- А что - разве какие-то документы нужны товарищу Ким Чен Ыну на въезд в Россию?
- Да не документы! Ну, там есть - переоформление поезда, чисто такие. Традиционные моменты... Прибыли на российскую землю - какие-то отметки поставили экипажу поезда.
Видео с приезда Ким Чен Ына.
- Ясно... Как был одет высокий гость?
- Одет хорошо - черный плащ и шляпа.
- А что - у вас там прохладно сейчас?
- Да нет - хорошо, тепло.
- Он много улыбался?
- Да - был весьма дружелюбен.
- Обычно же товарищ Ким Чен Ын общается с народом... Как вождь корейского народа - он любит поговорить с простыми людьми. С нашими - общался?
- Я думаю, впереди будут встречи, впереди будут поездки - все это будет. (В четверг, 25 апреля, состоится встреча лидера КНДР с Владимиром Путиным.)
- Ну, я тоже буду сопровождать Президента России в поездке на Дальний Восток...
- Хорошо.
- Ну, там ещё одна остановка будет в пути. К сожалению, я до вас не доеду.
- Хорошо.
- Скажите, вы сильно волнуетесь? Вы же гостя такого уровня ещё не встречали.
- Я встречал его отца...
- Серьезно?
- Конечно.
- А, в Амурской области (Кожемяко был там губернатором) - товарища Ким Чен Ира вы встречали. Вы высокому гостю сказали об этом?
- Да, сказал.
- Как он отреагировал?
- Нормально, хорошо... Очень приветливо.
- Завтраком высокого гостя покормили - нет?
- Да не было этого. Это была техническая такая остановка.
- Ну, ладно. Привет передайте при возможности...
- Хорошо, передам. Да.
- Товарищу Ким Чен Ыну - от "Комсомолки".
- От "Комсомолки" - передам. Давай...
- Спасибо. Обнимаю. Счастливо!
- Все. Всего хорошего.
ИСТОЧНИК KP.RU