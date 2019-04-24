Какая связь между металлоломом и стоимостью бензина?

Получится ли продлить соглашение - пока не ясно, это зависит и от мировых цен на нефть, которые вновь пошли вверх, и от внутриэкономической ситуации. Нефтяники утверждают, что их издержки постоянно растут. Кто в этом виноват?

Не вылететь в трубу

Добытую нефть нужно отправить на нефтеперерабатывающие заводы. Течет нефть по трубам, основным производителем которых является ТМК. В 2018 году рост цен на трубы составил 22,5%.

По словам трубников, это объясняется значительным ростом цен на металлолом, из которого делаются трубы.

По мнению директора Фонда развития трубной промышленности Игоря Малышева, запрет экспорта металлолома мог бы содействовать снижению цены на этот вид сырья. В начале года фонд направил обращение в правительство с призывом прекратить или серьезно ограничить экспорт уже с 1 мая. Ломозаготовители, в свою очередь, представили данные, согласно которым аналогичный запрет в Казахстане и на Украине привел к обратному результату - возник дефицит лома, и цены значительно выросли. В итоге запрет не был принят.

По словам депутата Государственной Думы Сергея Маринина, в его адрес поступило обращение, в котором говорится, что цены на лом выросли не из-за экспорта. Более того, они могут вырасти еще сильнее из-за монополизации поставок сырья для одного из крупнейших производителей труб. В этом случае трубники еще серьезнее повысят цены для нефтяников, и тем, чтобы не вылететь в трубу, неизбежно придется повысить отпускные цены на бензин и солярку.

Это, безусловно, вызовет серьезное возмущение граждан России.

Против лома нет приема?

Крупнейший в России производитель труб для нефтяников - это ТМК. У нее есть дочерняя компания «ТМК Чермет», которая заготавливает и перерабатывает лом в интересах «мамы».

В настоящее время ведутся переговоры о продаже «ТМК Чермет» компании «ТрансЛом» - это подтвердили вероятные участники сделки. «ТрансЛом» уже является одним из крупнейших ломозаготовителей в России.

«В результате сделки с ПАО «ТМК» ООО «ТрансЛом» в целом займет доминирующее положение на рынке ломопереработки. Цена лома и конечной продукции необоснованно вырастет в среднем на 12% по сравнению с текущим уровнем цен. Увеличение цены лома будет переложено на нефтяные компании, что окажет еще большее давление на них. Нефтяные компании будут вынуждены переложить рост цен на конечного потребителя - граждан Российской Федерации», - говорится в тексте обращения.

Маринин отправил официальные запросы на имя вице-премьера Дмитрия Козака и руководителя ФАС Игоря Артемьева, а также руководителей Газпрома и «Роснефти». «Факты, изложенные в обращении, в случае их подтверждения позволяют сделать вывод, что действия ПАО «ТМК» противоречат решениям Президента РФ В. Путина и правительства РФ, напрямую влияют на рост цен трубной продукции для нефтяных компаний, в том числе государственных ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром», а в конечном итоге могут оказать влияние на рост цен на топливо для граждан», - подчеркивает депутат.

Мы привыкли винить нефтяников в завышенных аппетитах, но похоже, что в данном случае ответственность за вероятное повышение цен лежит не на них. Стоимость бензина на заправочной станции складывается из множества факторов, и цена на металлолом может оказать серьезное влияние. Если сделка между ТМК и «ТрансЛомом» состоится, удивляться росту цен на топливо в июле будет уже поздно.