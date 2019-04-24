2019-04-24T11:52:11+03:00
Происшествия

В Подмосковье мама приставила нож с горлу трехлетней дочки

Жуткое видео снял отец, которому тоже досталось от разъяренной женщины [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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После своей выходки с ножом, дама убрала оружие в сумку и набросилась на мужа с кулаками.После своей выходки с ножом, дама убрала оружие в сумку и набросилась на мужа с кулаками.
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Жители улицы Майданова в подмосковном городе Клин во вторник, 23 апреля, стали свидетелями жутких событий. Молодая женщина, гулявшая с двумя маленькими дочками, прямо на улице поссорилась с мужем. Вот только жертвами этого конфликта чуть было не стали дети.

- Она достала нож и приставила его к горлу одной из девочек. Страшно даже представить, что было если бы малышка просто дернулась. Все это на видео снимал отец детей. Было видно, что он боится подойти к ней. В итоге она еще и несколько раз ударила ножом по стеклу припаркованной у нас во дворе машины, - рассказала "КП" соседка семьи Марина Донцова.

Все эти события запечатлены на видео. Но за кадром осталась драка.

- Она убрала нож в сумку и набросилась на мужа с кулаками. Дети были напуганы и постоянно выбегали на дорогу. Мамаша на это даже не реагировала, а отец едва успевал уворачиваться от ее ударов и переносить девочек на тротуар, - рассказала еще одна свидетельница событий Екатерина.

В Подмосковье мама приставила нож с горлу трехлетней дочки.

Позже очевидцы вызвали полицию. По их словам, в участок забрали женщину вместе с детьми, а вот побитый отец малышей убежал.

- Он гражданин Таджикистана. Скорее всего, у него нет документов, поэтому он и скрылся, - рассказали "КП" соседи.

В тот же день мужчина разместил в соцсети шокирующий видеоролик. Им уже заинтересовались в Следственном комитете.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Принимаются меры к установлению личности женщины, запечатлённой в ролике, а также детей. Затем в органы профилактики будут направлены запросы о предоставлении необходимой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Как удалось выяснить "КП", родители детей ссорились и раньше. А маму девочек часто видели в нетрезвом состоянии.

- Наши дети ходят в одну группу в детского садика. Так вот я лично раз десять видела ее пьяной. Не понимаю, почему воспитатели молчали. Она вообще очень агрессивная и подозрительная, - рассказала "КП" Ольга.

А вот в органах опеки об этой семье ничего не знают.

- У нас эта семья не стояла на учете. Дать какую-то характеристику им не можем, - пояснила "КП" Ирина Людвик, заведующий отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Клинскому муниципальному району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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