«Дом-2» теряет зрителей: как снизились рейтинги проекта

В начале мая у телепроекта «Дом-2» день рождения - 15 лет в эфире. Его отец-создатель Валерий Комиссаров последние пять лет не имеет отношения к проекту. Комиссаров недавно поделился впечатлениями от нынешних эфиров «Дома-2»: мол шоу сильно изменилось.

«Когда я отвечал за проект, там не было таких аморальных вещей, как сейчас. У нас было так. Оскорбил женщину - наказание, драка - наказание... Я никого не осуждаю, если это есть, значит это нужно...» - высказался Валерий Комиссаров.

Видимо это нужно для того, чтобы удерживать зрителей у экранов - иначе не получается. Кроме того, «Дом-2» обеспечивает безбедное существование участникам и ведущим шоу, которые зарабатывают немаленькие деньги.

Ведущие телепроекта в социальных сетях, в интервью говорят о том, что «Дом-2» смотрят из года в год миллионы человек. Мы решили узнать: действительно ли аудитория шоу с сомнительной репутацией остается стабильно высокой?

За минувшие пять лет зрителей у проекта «Дом-2» не прибавилось. Скорее, наоборот. Сравним рейтинги проекта, предоставленные исследовательской компанией Mediascope по целевой аудитории телеканала 14 - 44 лет. С 1 января по 20 апреля 2014 года в эфир вышло 356 выпусков «Дома-2».

Ольга Бузова и Ольга Орлова на съемках «Дома-2».

В среднем выпуск «Дома-2» пять лет назад смотрели 13,9 % телезрителей, включивших в это время телевизор (это так называемая доля аудитории). А с 1 января по 20 апреля 2019 года эта доля равна лишь 9,6%. За этот период в эфир вышло 465 выпусков «Дома-2». Для сравнения, на прошлой неделе самой популярной телепрограммой стал сериал «Испытание» («Россия 1») - с долей 20,7%.

Таким образом, за пять лет аудитория «Дома-2» снизилась на 4,3%. Но стоит отметить, что «упал» не только «Дом-2» - среднесуточная доля канала также несколько снизилась за минувшие пять лет.