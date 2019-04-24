В Москве хотят запретить мощные электросамокаты

Выбитые взрывной волной окна, огромная трещина в стене и пожар в двухкомнатной квартире - вот, что может натворить обычный электросамокат. И хорошо еще, что рвануло не внутри квартиры, где в этот момент была семья с двумя детьми, а на балконе. Обошлось без пострадавших, но мощности взорвавшегося аккумулятора хватило, чтобы перепугать всех жителей многоэтажки на улице Хамовнический вал.

После ЧП москвичи принялись проверять свои самокаты, гироскопы, сегвеи и моноколеса (аккумуляторы на этих устройствах примерно одинаковые - Ред.). И паника вовсе не напрасна.

- Этот случай можно назвать типичным. Во всем мире запрещена перевозка электросамокатов, гироскутеров и моноколес даже в багажном отсеке самолетов. Причина в том, что устройства взрывоопасны, - рассказал «КП» специалист по эксплуатации персонального электротранспорта Виталий Олесин. - Чаще всего, связано это с отсутствием гидроизоляции на аккумуляторах. Она есть лишь на немногих заводских моделях. Большинство же устройств производят на подпольных заводах в Китае. В Москве можно сделать гидроизоляцию, но услуга не из дешевых. Обойдется как минимум в 5 тысяч рублей. Учитывая, что сегодня электросамокат можно заказать на китайской сайт за 15 тысяч рублей, это внушительная сумма. Люди экономят и в итоге получают вот такие истории. Прокатились по луже и ждите проблем. Вода попадает в аккумулятор, а дальше при малейшем нагреве, достаточно просто солнечных лучей, происходит взрыв. Именно это и произошло с тем самокатом который просто хранили на балконе. Стоило бы хотя бы закрыть его тентом.

По словам экспертов из-за небывалого спроса производители экономят на всем. Вместо аккумуляторов в некоторых моделях встречаются баночки с песком. Известны случаи, когда загораются они прямо во время движения.

- Еще одна проблема - это полное отсутствие сертифицированных сервисов. В Москве нет ни одного. Чаще всего чинят свои самокаты люди сами, или относят в полулегальные мастерские, где работают мало что понимающие в технике мигранты, - пояснил Виталий Олесин.

Столичные власти разработают законодательство по теме пользования электросамокатами в городе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мосгордуме после ЧП со взрывом и вовсе предложили запретить мощные электросамокаты. Над законопроектом уже начали работать.

- В список запрещенных войдет ряд моделей, отвечающих определенным техническим требованиям. Одним из них станет мощность аккумулятора, - пояснил "КП" Антон Палеев, член комиссии столичного парламента по безопасности. - После утверждения список получат сотрудники ГИБДД, которые будут проверять электросамокаты во время рейдов по городу.

С допустимой мощностью и суммой штрафов для нарушителей пока ясности нет. Обычные модели самокатов имеют один электромотор от 200 ватт до 800 ватт, когда более мощные модели — два, в этом случае их суммарная мощность может составлять 2 тыс. ватт, а скорость достигать более 60 км/ч. Видимо, под запрет попадут именно такие устройства.

КОНКРЕТНО

4 простых вопроса о транспорте с моторчиком

Как правильно...

...выбрать

Если вы покупаете электросамокат на рынке без документов или с неполным пакетом документов, рискуете получить гаджет с некачественным аккумулятором и проводкой. Цена нормального электросамоката, не должна быть ниже 15 тысяч рублей. В наличии должны быть: инструкция, гарантийный талон и сертификат качества.

...заряжать

Заряжать можно от самой простой домашней розетки, но при соблюдении одного условия: использования зарядки-оригинала. И тогда батарея обеспечит защиту устройства от скачков и других проблем с напряжением. Не стоит обольщаться относительно универсальных устройств - ведь все они не предназначены именно для вашего самоката.

...хранить

Производители рекомендуют хранить электросамокаты в сухом месте при температуре воздуха не выше +25 С и не ниже 0 С. Такие условия абсолютно стандартны для квартир или домов, а также отапливаемых гаражей с хорошей вентиляцией. А вот балкон с перепадами температуры не подходит. Опасность представляют прямые солнечные лучи, которые могут провести в перегреву аккумулятора. В том случае, если по каким-либо причинам вы не будете кататься на самокате и с наступлением тепла, каждые полгода заряжайте аккумулятор снова.

...тушить

Ни в коем случае не используйте воду. Это лишь усугубит ситуацию. Подойдут только огнетушители. Из подручных средств можно взять песок.

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