Марат Баширов: Для Питера проект Арт-парка очень важен — для его столичности и для его жителей

Президент России встретился с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга и дал высокую оценку проекту обустройства территории вокруг Тучкова моста. То, как поступят с пространство в историческом центре северной столицы вызывало оживленные споры в городе-герое. И вот, кажется, ситуация разрешается — для блага всех жителей пятимиллионного мегаполиса.

- Путин с Бегловым обсудили проект застройки земли в районе Тучкова моста — тема, которая для Питера является очень важной. Многие опасались, как бы территорию не начали застраивать элитными комплексами или торгово-развлекательными центрами.

- Первична в этом проекте была реакция населения. Беглов уже наладил довольно устойчивую обратную связь с людьми в родном городе. Там ведь с одной и с другой стороны жилые дома. Это же центр Питера. Понятно, что жители беспокоились. Ведь центру северной столицы не хватает общественных, публичных пространств. И сложился вариант, чтобы здание Верховного суда перенести подальше от центра — а именно, в район Смольного. И сразу освобождалась эта площадка под Арт-парк. Что по своей идее, по идеологии становилось похожим на московское Зарядье. В Москве же тоже на эту землю покушались неоднократно. То ли пятизвездочные отели строить напротив Кремля, то ли апартаменты для миллионеров. Но Путин тогда принял решение — это будет парк. А в Санкт-Петербурге Беглов принял свое решение, опираясь на удобство для питерцев — и президент страны с этим решением согласился.

- То есть первичным в этой истории был сигнал от населения?

- Да, и это, думаю, не единственная история. Беглов предполагает пересматривать все подобного рода точечные застройки. Если уж они решили по Верховному суду это - а перенести точку застройки без отмашки федерального центра было невозможно - то уж все местные локальные стройки с большей легкостью смогут перемешать.

- Запрос на общегородской парк в центре северной столицы при столь плотной исторической застройке — дело, мягко говоря, нелегкое…

- Центральная, «туристическая часть» Питера действительно застроена очень плотно. Там вопросы не только связаны с отсутствием так называемых публичных мест — их немного. Важно и то, что там очень старая коммунальная инфраструктура. А вводить еще что-то крупное, что будет потреблять много ресурсов — электроэнергии, воды, тепла и так далее - это стало бы дополнительной нагрузкой. Потребовалась бы перестройка логистики всех сетей, связанных с инженерией.

- А застройка парка такой нагрузки не создает?

- Конечно, и это один из мотивов — городская власть же в первую очередь отвечает за удобство жителей! Отвечает за надежность той инфраструктуры, которая в городе существует. А она при прежних губернаторах модернизировалась мало. Деньги вкладывались больше в ремонт. Такая же проблема существовала и в Москве. Пока не взялись за энергоэффективность. Думаю, у Беглова следующий проект - он будет связан с энергоэффективностью коммунальной инфраструктуры.

- Это очень важно - но об этом практически не пишут?

- Это крайне важно с точки зрения того функционала, которым должны заниматься городские власти. Плюс транспортная нагрузка. Мы понимаем, что создавая общественное пространство, подземную парковку в связи с Арт-парком, губернатор центр города разгружает и от парковочных мест. Это тоже важный фактор.

- То есть Беглов учитывает больше интересы десятков тысяч петербуржцев и гостей города, которые смогут ежедневно приезжать в этот парк, а не интересы сотен толстосумов, которые бы тут могли поселиться?

- Да, конечно. Санкт-Петрубург - самый посещаемый город иностранными туристами в России — после Москвы. И такие точки туристического притяжения — они очень нужны. Ну. Посмотрите, как Зарядье заиграло — так и это место заиграет новыми красками.

- Но общественное обсуждение проекта должно быть?

- Сейчас будет объявлен конкурс . Как было и в Зарядье. Участвовать будут и наши, и зарубежные архитектурные и ландшафтные компании. После чего варианты вынесут на общественное обсуждение. Такая процедура обязательна — она закреплена федеральным законодательством. Без обсуждения среди жителей города этот проект не может быть утвержден. Конкурсная комиссия их утвердит и вынесет на общественное обсуждение. По Зарядью было несколько проектов, их скомпилировали и вынесли на обсуждение. Здесь, думаю, будет нечто похожее.

- Перенос здания Верховного суда — дело решеное?

- Да, там была выделена земля под здание музея обороны Ленинграда. А площадка под Музей Блокады была закреплена. Перенос здания Верховного суда не требует дополнительной земли. И по логистике все будет проще. И не нужно дополнительных вложений по безопасности.

- То, что Путин встретился в Бегловым и столь подробно вник в проект Арт-парка — знаковое событие для города и для губернатора?

- Господин Беглов, без сомнения — член команды Путина. Где бы он ни работал — он занимался очень важными проектами. То, чем Беглов занимается по Санкт- Петербургу — не единственная инициатива по приданию Питеру функций и внешнего вида столичного города. Будут и другие инициативы.