"Сто тысяч тонн международной дипломатии": американский посол указал России на авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на авианосцах "Авраам Линкольн" и "Джон С. Стеннис" в Средиземном море и выступил с жестким заявлением в адрес Москвы.

- Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют России, что если она действительно стремится к улучшению отношений с Соединенными Штатами, то должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру, - цитирует дипломата пресс-релиз Шестого флота ВМС США. Хантсман при этом добавил, что каждый авианосец представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

- Авианосцы без нашего сопровождения практически не ходят в тех районах, где есть потенциальная угроза России. Как они там появляются, так появляются там и наши силы, прежде всего, подводные лодки атомные с соответствующим оружием, - приводит РИА Новости ответ экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

"Это серьезная угроза"

- Если дипломатия - это куча металла, призванного уничтожать других, то у меня вопросы к моральным принципам посла. Это серьезная угроза, поскольку исходит от человека, занимающего такой пост.