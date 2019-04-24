Финансы в отпуске: платим и не плачем

Приближается сезон отпусков и перед миллионами россиян встает вопрос о том, как поехать за границу и не разориться. Одни выбирают пакетный тур, другие предпочитают самостоятельно «собирать» поездку. Но независимо от того, какой тип отдыха вы предпочитаете и в какую страну едете, вам придется платить там в валюте. И здесь у всех, кто не изучил основы «платежной грамотности», возникает риск потерять на лишних комиссиях и упустить выгоды.

Готовь валюту зимой

Курс колеблется – валютный счет стоит

Мало кто в нашей стране может себе позволить оплатить поездку за границу с одной зарплаты. Обычно, чтобы отправится в другую страну, семья откладывает деньги заранее. Но не все знают, что откладывать нужно не только рубли на отель и билеты, но и валюту на повседневные траты. Многие до сих пор обменивают деньги в последний момент перед отъездом, не задумываясь о рисках. Представьте, что вдруг накануне вашей поездки доллар подскакивает в цене из-за какого-нибудь кризиса в Сингапуре или слухов о санкциях США. Ситуация не очень редкая для последних лет. Цены за границей останутся те же. Но на ваши рубли вы купите уже меньше валюты – придется либо ужать свои планы, либо увеличить бюджет поездки. Неприятная ситуация, не правда ли? Избежать ее просто: откладывайте на будущий отпуск часть денег в рублях (на билеты и визы), а часть — в валюте. Сейчас купить ее можно через мобильное приложение вашего банка или электронного кошелька. Это занимает меньше минуты и взять можно даже совсем незначительные суммы, откладывая по чуть-чуть с каждой зарплаты.

Динамичный ценник

В России мы уже привыкли рассчитываться картами. По данным Центробанка, на конец 2018 года доля безналичных платежей составляла 56%, а к концу года этот показатель достигнет 66%. С пластиком удобно и безопасно, поэтому многие берут с собой карты и в путешествия. Но есть случай, когда безналичный расчет оборачивается неприятным сюрпризом. Так, если вы оплатили покупку за границей рублевой картой, то есть риск, что вы потратите больше, чем хотели. Расчеты между вашим банком, банком магазина и платежными системами происходят не мгновенно. В момент покупки на счете только «замораживается» сумма, а реальное списание происходит через несколько дней. Курс в этот момент может оказаться уже другим, и финальная цена покупки будет отличаться от ваших расчетов. Обычно речь идет о незначительной разнице, но в момент курсовых скачков покупатели потеряют ощутимые суммы.

В некоторых странах терминалы для приема оплаты картами позволяют выбрать, в какой валюте платить: в местной или в валюте банка, выпустившего карту. Например, в тайских батах или в рублях. Если вы с валютной картой, то выбирайте всегда только местную. Если карта рублевая, то можно обдумать и вариант платежа в рублях. Плюс выбора в пользу «родного деревянного» здесь - предсказуемость. В отличие от обычного платежа за рубежом с рублевой карты в этом случае вас сразу спишется фиксированная сумма. Но за отсутствие сюрпризов придется переплатить - курс в таких случаях всегда завышенный, так как магазин и его банк вкладывают в него свою комиссию.

Чтобы не оказаться перед выбором «Предсказуемость или выгода», лучше использовать валютные карты.

Валютный пластик

Карты в долларах и евро выпускают практически в любом банке. Если вы частый гость в США или Европе, это отличный вариант. Когда география ваших передвижений более разнообразна, стоит обратить внимание на мультивалютные карты. Так называются карты, которые можно привязать к нескольким счетам в разных валютах. К примеру, при поездке в Лондон выбрать счет в фунтах и платить этой картой с него, в Японии – со счета в йенах, а вернувшись в Россию, с рублевого. Проще говоря, одна карта – десяток валют. Единственный риск – забыть переключиться между валютами вовремя и заплатить, например, в Москве со счета в евро и потерять немного на конвертации и курсовой разнице. Яндекс.Деньги разработали технологию, благодаря которой мультивалютная карта способна сама распознать валюту операции и списать средства с нужного счета без участия пользователя. Но в банках так пока еще не делают. Впрочем, даже с «ручным» управлением мультивалютность – это удобно и выгодно. Когда мы в Яндекс.Деньгах анализировали рынок и пользовательские предпочтения для запуска нашего мультивалютного сервиса, то поняли, что нередко потребитель платит в других странах рублевой картой, чтобы получить заветные 5% кэшбэка. Они не знают, что рисковать потерять деньги на скачке валют ради выгоды совсем необязательно. Можно найти карты с кэшбэком на самые популярные у путешественников доллар и евро, а в Яндекс.Деньгах и на траты в других валютах от тэнге до йены. Если вы любите путешествовать, не ленитесь один раз изучить рынок и найти карту, отвечающую вашим потребностям. Грамотный выбор – целее деньги.

Банкоматы с аппетитом и без

Если за границей вам понадобилось больше наличных, чем вы ожидали, не стоит бояться пользоваться банкоматом. Это вполне безопасно. Пользователи Яндекс.Денег часто снимают наличные за рубежом, поскольку до 10 000 с рублевого счета в любом банкомате мира могут получить бесплатно. Но многим россиянам за снятие наличных за границей приходится платить. Тариф может быть фиксированным, а может зависеть от суммы снятия. Обычно банкомат заранее показывает размер комиссии, поэтому вы ничем не рискуете – операцию легко отменить, если плата покажется вам слишком высокой. Однако, если есть время, лучше заранее изучить в интернете особенности работы местных банкоматов. В некоторых странах есть устройства, где нет комиссии. Например, в Индии бесплатно получить наличные в размере до 10 000 рупий можно в банкоматах местных госбанков Bank of India (BOI) и State Bank of India (SBI). Лучше потратить несколько минут на изучение местных финансовых обычаев в онлайне, чем платить за то, что доступно бесплатно.

Если следовать этим несложным советам, то в магазинах не придется включать в голове калькулятор валют, а после возвращения в бюджете не появится неожиданного перерасхода. Отпуск будет и беззаботным, и безопасным для кошелька.