"У меня отрезаны нижние грыжи": Елена Яковлева рассказала о пластических операциях

Елена Яковлева рассказала о своей борьбе за молодость. Чтобы сохранить красоту, актрисе пришлось обратиться за помощью к пластическому хирургу.

"Я боюсь стареть. Это очень неприятно. Я делаю уколы... Укольчики для лица нужно делать систематически", - рассказала Елена Яковлева в новом выпуске YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова.

58-летняя знаменитость призналась, что очень переживала и нервничала из-за возраста. "У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие, уколы бесконечные. Сейчас какую-то новую штуку заливают", - заявила звезда сериала "Каменская".

Она пытается задержать молодость всеми возможными способами, при этом понимает, что старение неизбежно. "Это чисто эстетически...", - поделилась Яковлева.

Елена Яковлева "Эмпатия Манучи" .Актриса откровенно рассказала о борьбе за молодость

Однако это не все проблемы актрисы. Оказывается, она мечтает похудеть. "Я хочу похудеть, потому что экран увеличивает. Это тут я вроде ничего, а там все хуже... А если похудеть, то лицо обвиснет. Замкнутый круг", - посетовала знаменитость.

В разговоре с Вячеславом Манучаровым звезда экрана призналась, что у нее есть татуировка. Ее она набила много лет назад в Минске."Я искала место, чтобы никто не увидел. Нашла. Я же артистка. Я ее и сама не вижу, поэтому забываю. Там рыбка", - заинтриговала Яковлева.

Но на этом сюрпризы от знаменитости не закончились. "Я и пупок проколола, когда это было модно", - с улыбкой заявила она.