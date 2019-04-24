Владимир Путин: Если сможем разбюрократить бизнес - плевать мы хотели на все внешние ограничения!

- Эффективным ответом на все внешние ограничения может быть только один - разбюрокрачивание системы и создание привлекательных условий для бизнеса. Если мы сможем это сделать - плевать мы хотели на все ограничения! - с таким то ли призывом, то ли напутствием обратился Владимир Путин к российским законодателям, собравшимся в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце на Совет законодателей. - И сейчас-то они, те, кто вводит эти ограничения, не добиваются целей, которые перед собой ставят. А если мы сделаем привлекательной нашу систему управления, то тогда вообще все задачи решим и достаточно быстро.

Президент ежегодно встречается с представителями законодательной ветви власти, чтобы обсудить самое важное, и в этот раз темы поднимались самые разные. Например, глава государства призвал активнее пользоваться возможностями парламентского контроля и плотнее работать с внепарламентскими партиями.

- Рассчитываю на все без исключения партии, и фракции в законодательных собраниях, - заявил Путин. - Умение достигать согласия и компромисса, выходить на общие решения, не боясь дискуссии и спора, это важнейший, неотъемлемый элемент парламентской культуры. Нужно быть в полном смысле слова представительной властью, находиться в диалоге с людьми.

Президент пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку многодетным семьям.

- Только нужно чтобы это были не декларации, а чтобы мы могли реально это сделать, - сказал он.

Путин раскритиковал действующее лесное законодательство, действующие нормы которого не позволяют сохранять леса.

- Хищническая вырубка лесов продолжается, - заявил глава государства. - Это тот случай, когда Общероссийский народный фронт работает как на фронте. Угрозы идут, причем угрозы убийством, угрозы здоровью, семьям. Очень сложная обстановка. Конечно, я вас прошу внимательным самым образом на это посмотреть и дать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Перед началом Совета законодателей президент дал старт отгрузке сжиженного природного газа на пущенном в строй заводе "Криогаз - Высоцк" в Ленинградской области.