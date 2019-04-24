2019-04-24T17:58:29+03:00
Происшествия

"Ты что, ку-ку, как ты мне надоела": студент консерватории имени Чайковского избивал свою 8-летнюю ученицу

Родители девочки установили в квартире камеру видеонаблюдения и были шокированы тем, что творил репетитор
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мужчина уверяет, что ничего такого не сделал и это лишь его педагогические методыМужчина уверяет, что ничего такого не сделал и это лишь его педагогические методы
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На днях в полицию Москвы обратился отец восьмилетней школьницы, который попросил наказать и построже 23-летнего репетитора девочки, студента консерватории имени Чайковского Мгера Махсудяна. По словам отца, негодяй несколько месяцев издевался над Машей*: бил и оскорблял.

Обвинения не были голословны. С собой мужчина принес видеоролик, который иначе как шокирующим не назовешь. На кадрах одно из занятий по фортепиано. Все происходит в комнате девочки, в которой после жалоб ребенка родители установили скрытую камеру.

Школьница явно старается и усердно бьет по клавишам фортепиано. Но репетитор недоволен.

- "Ты что, вообще ку-ку? Плечи опусти, тупица. Я тебе плечи к ушам пришью. Отвратительно играешь. Как ты мне надоела. Когда я с тобой разговариваю, смотри только на меня": это самые безобидные фразы, которые были зафиксированы видеосъемкой. Кроме того, репетитор нанес девочке несколько ударов. В какой-то момент он схватил ее за плечи и наклонил вниз, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

В тот же день буйный репетитор был задержан. Мужчина уверяет, что ничего такого не сделал и это лишь его педагогические методы. Но уголовное дело против него все-таки возбудили.

- Идет расследование по статье "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего". Санкции предусматривают до семи лет лишения свободы, - сообщила "КП" Юлия Иванова старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

В Москве репетитор издевался над своей 8-летней воспитанницей.

Дожидаться решения суда пианист будет под подпиской о невыезде. Судя по всему, ближайшие концерты ему придется отменить. В консерватории имени Чайковского он учился на четвертом курсе. По словам одногруппников, Мгер весьма талантливый пианист. Он лауреат множества творческих конкурсов, получает именную стипендию. В свободное от учебы и выступлений время молодой человек подрабатывал репетитором. За уроки брал немного 1000 рублей за час.

Следователи сейчас опрашивают и других его учеников. Возможно, в этом уголовном деле появятся новые эпизоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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