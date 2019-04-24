Самой красивой женщиной планеты стала 47-летняя мать троих детей

Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты. Бывшая жена Бена Аффлека оказалась на обложке специального выпуска по версии журнала People.

Артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов и участие в движении помощи детям. Кроме того, Дженнифер Гарнер - мать троих детей.

47-летняя актриса в интервью People призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не говорили, что она красивая или симпатичная. "Я не была одной из красивых девушек и не считала себя привлекательной. Но тогда я чувствовала себя прекрасно. Не думаю, что мои родители когда-либо называли меня красавицей", - рассказала актриса.

В свободное от съемок время звезда чаще всего носит спортивную одежду и совсем не умеет краситься. Гарнер отметила, что наиболее привлекательной чувствует себя, когда возвращается домой после съемок, а ее дети - 13-летняя Вайолет, 10-летняя Серафина и 7-летний Сэмюэль - просят смыть косметику, завязать волосы в хвост и нацепить очки.

people Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты

"Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама", - призналась Дженнифер Гарнер .

Наибольшую популярность ей принесла роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в сериале "Шпионка". За нее актриса получила премии "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США. Она также известна по фильмам "Королевство", "Джуно, "Странная жизнь Тимоти Грина", "Далласский клуб покупателей", "С любовью, Саймон", "Перл-Харбор", "Поймай меня, если сможешь", и "День святого Валентина".

В 2005 году Дженнифер вышла замуж за Бена Аффлека. В 2017 году они развелись.

Кроме Гарнер в топ-6 вошли актриса Приянка Чопра, певица Камила Кабелло, Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, актриса Лупита Нионго и кантри-певица Кейси Масгрэйвс.