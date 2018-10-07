Не прошло и три года: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер завершили свой развод

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-07T13:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Голливуде завершился один из самых долгоиграющих бракоразводных процессов: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер окончательно развелись. Пара подала на развод еще три года назад, но никак не решалась поставить точку. Сначала Джен надеялась, что они с мужем смогут преодолеть разногласия ради детей. Потом – ждала, пока Бен пройдет курс лечения от алкоголизма (за последние три года Аффлек трижды ложился в клинику в надежде избавиться от тяги к зеленому змию). Затем артисты никак не могли поделить опеку над детьми. И вот, наконец, окончательно сошлись в этом вопросе: экс-супруги подисали соглашение об опеке 50 на 50 и собираются воспитывать детей совместно.

Ускорить бумажную волокиту Дженнифер заставил последний загул мужа. После многочасового секс-марафона с 22-летней моделью «Плейбоя» Шоной Секстон 46-летнего Аффлека доставили в реабилитационный центр в состоянии глубокого запоя. Причем отвезла актера в клинику сама Гарнер – недаром Джен называют самой терпеливой женой Голливуда. После того, как актер вышел из клиники, Дженнифер, по словам окружения, велела своим адвокатам ускорить процедуру развода. То ли ей надоело, что ее имя треплют в прессе, рассказывая о похождениях ее мужа с красоткой из «Плейбоя», то ли она окончательно похоронила надежду, что Бен исправится. Поговаривают, что есть еще одна причина, почему актриса решила ускорить развод: у 46-летней Дженнифер якобы завязались романтические отношения с коллегой из сериала «Кэмпинг» Артуро дель Пуэрто. И строить с ним отношения она хочет уже в статусе свободной женщины.

Несмотря на все загулы супруга, Дженнифер настаивает, чтобы он продолжал выполнять свои отцовские обязанности – папарацци периодически фотографируют Бена с детьми на прогулке или его вместе с Дженнифер и наследниками по пути в церковь на воскресную службу. Фактически жена была единственным сдерживающим фактором для него, и что будет с Аффлеком после их окончательного развода, очень тревожит его поклонников. Из-за алкоголизма Бен может лишиться роли Бетмена и многомиллионных гонораров. По словам источников из Голливуда, продюсеры могут отказаться от сотрудничества с Аффлеком из-за возросшей стоимости страховки картины от возможного незавершения съемок. Эта сумма может совпасть с бюджетом всего фильма. Бен уже второй раз за год попал в реабилитационную клинику, поэтому боссы кинокомпании Warner Bros. всерьез думают о расторжении контракта с актером.

Несмотря на регулярные загулы, Бен исправно выполняет отцовские обязанности: забирает детей из школы и приходит на их утренники.Фото: EAST NEWS

Раскол в семье Аффлека и Гарнер случился в июле 2015 года как раз накануне десятилетней годовщины их свадьбы. Виновницей, как водится, оказалась женщина: Бен изменил Джен с привлекательной няней своих детей. Вскоре после этого актер съехал из их семейного дома. Но через несколько месяцев супруги решили вновь попытать счастья и начали регулярно проводить время вместе. Подав на развод, Бен и Джен делили состояние в 150 миллионов долларов и опеку над детьми - 12-летней Вайолет, девятилетней Серафиной и шестилетним Самюэлем. Сейчас дети живут с Дженнифер.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились 29 июня 2005 года на Карибских островах Терк и Кайкос - актриса тогда была беременна их первой дочкой. Актеры познакомились на съемках фильма "Перл Харбор" в 2001 году, но по-настоящему влюбились друг в друга в 2003-м, на съемках картины "Сорвиголова". В отличие от многих голливудских родителей, предпочитающих взвалить всю заботу о потомстве на армию нанятых нянь, актеры всегда сами заботились о своих детях, отводили их в школу и в детский сад, постоянно приходили на все утренники и детские праздники. Последние годы их брака Дженнифер боролась не только с пристрастием мужа к выпивке, но и с его игроманией. Бен так азартно играл в казино, что ему официально запрещено приближаться к игорным заведениям на территории США.

Бен Аффлек - лауреат двух премий «Оскар» за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» и за фильм «Операция „Арго“. Дженнифер Гарнер - звезда фильмов "Перл Харбор", "Поймай меня, если сможешь", "Шпионка", обладательница "Золотого глобуса". У Аффлека до свадьбы было несколько громких романов: актер встречался с Гвинет Пэлтроу, пара рассталась в 1997 году. В 2002 году он обручился с певицей Дженнифер Лопес, в 2004 году жених и невеста разорвали помолвку.