2018-10-26T12:43:43+03:00
Звезды

Дженнифер Гарнер закрутила роман с бизнесменом, пока Бен Аффлек выходил из запоя

Новым отношениям актрисы уже больше полугода
Ольга АНТОНОВА
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Дженнифер Гарнер закрутила роман с бизнесменом.Дженнифер Гарнер закрутила роман с бизнесменом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кажется, Дженифер Гарнер окончательно закрыла главу под названием «Бен Аффлек» и начала писать новую в книге своей жизни. Пока ее бывший муж пытается безрезультатно лечиться от алкоголизма, ее экс-супруга открывает собственную звезду на Аллее Славы в Голливуде и строит новые отношения. На днях репортеры выяснили, что звезда фильма «Багряная мята» закрутила роман с 40-летним гендиректором CaliGroup Джоном Миллером. Ее новый избранник – успешный бизнесмен,который владеет сетью ресторанов и ведущей компанией в области робототехники и искусственного интеллекта Miso Robotics. Как рассказали источники, близкие к окружению пары, Джон и Дженифер выглядят влюбленными как подростки и стараются все свободное время проводить друг с другом.

«Джен пробуждает самое лучшее в Джоне, и сейчас он счастлив, как никогда раньше. Это любящие и здоровые отношения", сообщает TMZ.

Джон Миллер. Фото: thecaligroup.com

Джон Миллер. Фото: thecaligroup.com

Как рассказала Дженнифер своей подруге, пока ее отношения с Джоном складываются просто идеально. Джон тоже очень доволен тем, как развивается их роман. Все его приятели заметили, что с того момента, как он начал встречаться с Гарнер, он просто сияет от счастья. А ведь до этого Миллер постоянно выглядел подавленным и хмурым. Дело в том, что он, как и Гарнер, прошел через сложный развод. Причем он был таким же долгим и мучительным, как у Дженнифер.

Миллер в первый раз подал на развод со своей супругой — Кэролайн Кэмпбелл, родившей ему двоих детей, еще в 2011-м, через шесть лет после их свадьбы. Впрочем, тогда им удалось помириться — и развод был остановлен. Но отношения не ладились, и три года спустя супруги все же решили расстаться. Однако их бракоразводный процесс растянулся больше, чем на два года и до сих пор не завершен. А все из-за того, что супруги никак не могли поделить детей: каждый требовал единоличной опеки. Правда, теперь, им вроде бы удалось договориться о совместной опеке, и Миллер имеет шанс завершить бракоразводный процесс.

Бен Аффлек, похоже, сам разрушил свою семью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бен Аффлек, похоже, сам разрушил свою семью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем, экс-супруг Гарнер – Бен Аффлек переживает не лучший период в своей жизни. Актёр в третий раз попал в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем. Причём справиться с этим ему помогла бывшая жена, которая и отвезла его в госпиталь.

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