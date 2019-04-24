Максим Егоров: «Мы задаем новый тренд»

Сфера его профессиональных компетенций – формирование комфортной городской среды в федеральном масштабе.

- Наша секция на ЯМЭФ была посвящена формированию комфортной городской среды, мы отдельно остановились на вопросах привлечения граждан в процесс принятия решений – какой должна быть городская среда? Проект был запущен по инициативе президента и партии «Единая Россия». В указе говорится, что первая задача - это увеличение доли городов с благоприятной городской средой, вторая – увеличение числа граждан, которые принимают решение в рамках реализации общественных пространств. В этом году мы задаем новый тренд и больше средств выделяем из федерального бюджета.

- Граждане вовлекаются?

- Да. Показатели увеличились на 30%. К 2024 году я ставлю лично перед собой задачу перевыполнить и их. Особенно важно, что мы обсуждали на секции привлечение к этому проекту молодежи. Когда мы поняли, что существует проблема с проектными решениями в плане обустройства дворов, набережных, скверов, то обратились к студентам и молодым архитекторам. И у молодежи появился драйв. В том числе, и у крымских ребят. Они приезжали ко мне в Москву.

- Что они хотят и что предлагают?

- Они хотят участвовать в принятии решений по тем общественным пространствам, которые их окружают, а не пиво во дворах пить. В этом году они делали большой проект в городе Бахчисарае – получилось интересное проектное решение. И здорово, что муниципалитет их услышал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705146" frameborder="0"></iframe> Интервью с Максимом Егоровым.

- Как реализуется программа в целом по России?

- Я не хочу называть отличников, плохишей или хорошистов - программа идет, мы вкладываем большие средства. Есть сложности с тем, как потом содержать общественные пространства, которые были созданы. Возможно, региональные власти не прислушались к гражданам, к молодежи, что-то сделали не в том месте и теперь это не пользуется спросом. Наша задача - повысить долю городов с благоприятной городской средой, и мы это сделаем вместе с регионами.

- Что входит в понятие комфортной городской среды?

- Комфортная городская среда – это все, что нас с вами окружает. Не только дворы и скверы, это еще и безопасность на дорогах, хорошее образование, чистая вода, большое количество зеленых насаждений в городе. Каждый многоквартирный дом управляется компанией. Мы, как граждане, на общих собраниях собственников и жильцов принимаем решения – и нам надо ставить больше задач управляющим компаниям. Дальше мы выходим во двор - нам хочется вечером во дворе почитать книжку или же посидеть на балконе, а не ехать в другую часть города с коляской – туда, где есть парк.

Или же мы идем на остановку общественного транспорта – и важно, чтобы там можно было посидеть, чтобы работал интернет и был бесплатный вай-фай. Плюс мы должны видеть, через сколько минут приедет наш общественный транспорт. Это уже концепция и технология «Умного города». В некоторых субъектах РФ в муниципалитетах разрабатывают стандарты городской среды: какой высоты должна быть трава, какой - кусты? Надеюсь, что в Крыму с учетом молодежи, о которой я говорил, тоже к этому придут. На ЯМЭФ Минстрой России подписал три соглашения с тремя городами полуострова – это Севастополь, Керчь, Ялта: они стали пилотными регионами в рамках внедрения концепции «Умный город». У нас в России 1114 городов, а в первую тридцатку попали три крымских города.

- А столица Крыма - Симферополь не попал?

- Думаю, мы отработаем этот вопрос (улыбается).