Выбираем утюг и парогенератор: новое исследование Роскачества

Роскачество совместно с коллегами из ICRT (International Consumer Research and Testing), Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний, исследовало 25 моделей утюгов и 13 парогенераторов по 38 показателям качества и безопасности. Эксперты оценивали способность утюгов разглаживать разные виды тканей (хлопок, полиэстер, джинсы), их выносливость и функциональность, безопасность утюгов, удобство их использования, скольжение, время нагрева и остывания, качество подошвы и др.

Качество глажки оценивал робот

Оценивать способность утюгов разглаживать ткань помогал специальный робот. На специальной установке робот пробовал гладить хлопковую рубашку, юбку, в составе которой был полиэстер, и джинсы. Таким образом удалось протестировать сразу несколько температурных режимов и зафиксировать время, которое было потрачено роботом для идеального разглаживания складок. Интересно, что и утюги, и парогенераторы справились с испытанием примерно одинаково. Так, самую легкую ткань они разглаживали весьма легко, а вот справиться с джинсами им было очень сложно.

По результатам проверок, в первую тройку по качеству глажки вошли парогенераторы Philips GC6704/30 FastCare Compact, Philips GC9640/60 и Philips GC7808/40 PerfectCare Compact. Данные модели хорошо справились с разглаживанием хлопковых тканей и полиэстера. С джинсами было сложнее - лучшим для глажки данной ткани признан утюг Philips GC4543/30 Azur.

Много пара из ничего: дорогие утюги не лучше бюджетных

Далее эксперты измерили количество пара, который производит каждый испытательный прибор. Любопытно, но результаты испытаний показали, что более мощные утюги не всегда производят больше пара, чем модели с низкой потребляемой мощностью. Разница в количестве производимого пара между утюгами была колоссальная: некоторые модели утюгов производили в четыре раза больше пара, чем другие. Кроме того, некоторые премиальные паровые утюги и парогенераторы в реальности не всегда дают больше пара, чем бюджетные.

Самыми мощными «паропроизводителями» стали модель Tefal GV9560E0 Pro Express Ultimate Care и Tefal SV7030E0 Liberty.

Помимо количества пара, эксперты проверили, как много времени понадобится утюгам для того, чтобы этот пар набрать и быть готовым к глажке. По результатам испытаний, парогенератору LAURASTAR Lift+ понадобилось больше всего времени- 3,3 минуты- практически столько же ресурсов необходимо целым гладильным системам. А самым шустрым оказался утюг Braun SI 3030 PU- всего полминуты на набор пара после включения.

Какие самые работоспособные

Специалисты также оценили выносливость и работоспособность утюгов. Для этого утюги работали 252 часа - 21 цикл по 12 часов. В течение всего времени испытаний утюги проходили цепочки фаз наполнения, подогрева, глажения, отдыха, опустошения и охлаждения. В это время эксперты замеряли количество пара, который производит утюг (в течение всего времени работы оно не должно снижаться), а также следили за тем, чтобы «не убегала» вода.

Не справилась с ресурсными испытаниями только одна модель – утюг с парогенератором Braun IS 2043 BL CareStyle Compact. Он продержался в испытании всего 156 часов. Остальные модели проявили себя выносливыми и работоспособными.

Выбираем утюг и парогенераторФото: Рушан КАЮМОВ

7 китов удобства: от инструкции до скольжения

1. Больше половины инструкций не читается.

Удобным и понятным руководством к применению обладал парогенератор Philips GC9640/60. А вот 60% других проверенных парогенераторов и утюгов получили низкие оценки за удобство инструкции: в основном у экспертов были претензии к маленькому размеру самого буклета и к маленькому размеру шрифта.

2. У шнура приятная гибкость.

Что касается удобства шнура, все приборы показали хорошие результаты. Недостаточно гибким был признан шнур модели LAURASTAR Lift+.

3. Сколько-сколько воды?

Не самыми высокими стали показатели шкалы измерения уровня воды - зачастую они снижены из-за того, что отметка уровня воды трудноразличима – буквы или отметка границы воды могут быть неконтрастными, слишком мелкими и т. д.

Самая «нечитабельная» шкала- у 5-ти моделей Philips и 1 модели Tefal.

Также эксперты проверили, совпадает ли заявленный в маркировке объем бочка для воды с реальным. В большинстве случаев они либо совпадали, либо различались на 5–10 грамм. Однако были и исключения: в двух утюгах фактический объем бочка был больше заявленного почти на 200 грамм (модели Philips GС6704/30 FastCare Compact и Bosch TDS210), в одном случае – меньше на 170 (Philips GC7808/40 PerfectCare Compact).

4. Правшам и левшам.

Оценили эксперты и удобство использования утюгов. Вывод, который здесь удалось сделать, – производители утюгов заботятся не только о правшах, но и о левшах: в большей части утюгов расположение кнопок подходило и тем, и другим. А вот самая удобная ручка была у парогенератора Philips GC8712 PerfectCare Performer: эргономичной формы, с отметками на рукоятке и под рукояткой.

5. Скользит и не царапается.

Как показали результаты испытаний на скольжение, все утюги скользят одинаково, несмотря на материал, из которого изготовлена подошва. Причем, все – одинаково хорошо (они получили одни и те же баллы). В исследовании участвовали утюги с эмалированными, алюминиевыми, смешанными подошвами, подошвами из нержавеющей стали, а также со специальным покрытием (например, в случае с Steamglide Plus – это металло- и стеклокерамика).

Также эксперты проверили, насколько сильно утюги подвержены царапинам. Многие производители утверждают, что у их утюгов сверхпрочные подошвы, которые не поцарапаются, например, ни о пуговицы, ни о молнию. Поэтому провели тест на устойчивость подошвы утюга к царапинам, причем разными способами: абразивной стороной сухой мягкой губки, абразивной стороной мокрой губки средней жесткости, абразивным жестким скотч-брайтом.

Со всеми царапинами идеально справились утюги 17 из 38 моделей. Больше всего вреда подошвам утюгов, как и следовало ожидать, наносил скотч-брайт. Однако были и индивидуальные случаи, в которых величина вреда от того или иного источника была неочевидна. Например, подошва утюга Philips GC4564/20 Azur получила небольшие царапины только от сухой мягкой губки, а подошва утюга с парогенератором Philips GC6704/30 FastCare Compact абсолютно не была повреждена скотч-брайтом, однако как сухая, так и мокрая губка немного поцарапали ее.

6. Накипь удаляют не все.

Эксперты также оценили, насколько прост процесс удаления накипи. По результатам испытаний некоторые утюги справлялись с задачей идеально, а некоторые – неудовлетворительно. Блестяще справились с удалением накипи четыре модели Philips, плохо - Tefal, Rowenta, LAURASTAR.

7. И долго остывают.

Чтобы понять, за сколько времени утюг остынет до температуры, при которой его безопасно отправлять на хранение, допустим, в шкаф (а эта температура – 35°С), прибор нагревали до 200°С и отключали электропитание. Минимальное время, показанное в этом испытании – 39 минут (Braun SI3030), а максимальное – 98 (парогенератор LAURASTAR).

КСТАТИ

Качество не всегда зависит от цены

Парогенератор, занявший в рейтинге первое место, стоит в шесть раз дороже чем, утюг, занявший вторую строчку, а парогенератор LAURASTAR Lift+ за 50 тысяч рублей занял лишь 35-е место, показав худший на данный момент результат в тесте на глажку.