Юлия Началова заранее знала дату своей смерти

Вчера исполнилось 40 дней, как не стало Юлии Началовой. До сих пор сложно поверить, что 38-летняя звезда умерла от банальной мозоли на ноге. В необработанную ранку попала инфекция, но из-за съемок в телешоу артистке некогда было сходить к врачу. В больницу Началова попала уже без сознания: заражение крови, сахарный диабет, подагра… 16 марта, после пяти дней комы, Юлии не стало.

ПОМИНКИ ПЕРЕНЕСЛИ ИЗ-ЗА КОНЦЕРТА ДОЧЕРИ

Сороковины Началовой прошли на день раньше, 23 апреля.

- Дело в том, что Юлины сорок дней выпали на дату выступления Верочки (дочь Началовой и футболиста Евгения Алдонина. - Ред.). Этот концерт был запланирован еще полгода назад, и Юля хотела быть на нем, - объясняет Анна Исаева, которая долгие годы была не только пиар-директором, но и близкой подругой звезды. - Думаю, она бы не одобрила отмену концерта. Ведь жизнь продолжается. Мы заранее посоветовались со священником, и он сказал, что поминки можно организовать накануне, а вот позже - нельзя.

Вчера в школе, где учится шестиклассница Вера Адонина, был день открытых дверей. Изначально предполагалось, что юная артистка сыграет в мюзикле, но родственники Началовой попросили включить в программу еще один номер.

- Вера сыграла на фортепиано и спела на английском колыбельную из репертуара мамы, - продолжает Исаева. - Можно сказать, приняла от нее эстафету.

То, что 12-летняя Верочка пошла по маминым стопам, вполне ожидаемо. Девочка давно занимается в музыкальной школе. Отец Юлии Виктор, который написал все ее песни, давно разглядел во внучке талант. А теперь, когда дочери не стало, он мечтает сделать Веру звездой.

- Девочка живет с бабушкой и дедушкой, - рассказывает подруга семьи Мария Фролова. - Виктор и Таисия заменили Вере родителей. Так и помогают друг другу пережить общее горе.

КОЛЛЕГИ НЕ ВСПОМНИЛИ...

Сороковины Началовой проходили в одном из столичных ресторанов. Помянуть артистку собралось около сотни человек: друзья, родственники, все самые близкие. Знаменитости, которые оплакивали Юлю на похоронах, - Филипп Киркоров, Бари Алибасов, Катя Лель, Влад Топалов, Илона Броневицкая и многие другие, в этот день не пришли. Да и в соцсетях о Началовой мало кто вспомнил: если 40 дней назад фотографии красавицы певицы шли бесконечным потоком в Инстаграмах, то теперь о Юле написали разве что самые преданные поклонники.

Из звезд на поминках были лишь подруга семьи и крестная Веры Лариса Долина, а также бывшие участники группы «Премьер-Министр», с которыми Юля дружила. Отсутствовал среди «премьеров» только Дмитрий Ланской - Юлин первый муж, с которым они расстались в 2004 году из-за слухов о его неверности. После смерти Началовой ее отец обвинил Ланского во всех бедах - мол, из-за развода дочь за месяц потеряла 20 килограммов и довела себя до нервной анорексии. Тогда-то и начались ее проблемы со здоровьем...

По понятным причинам не пришел и хоккеист Александр Фролов, с которым последние месяцы жизни Юля судилась из-за жилья, пытаясь доказать, что не получала 20 миллионов от гражданского мужа за проданную половину квартиру. Сегодня эта тяжба закончена - представители певицы больше не требуют денег со спортсмена. Но из-за скандальной огласки он держится в тени и с родными Началовой не общается. Да и последний возлюбленный артистки, нижегородский судья Вячеслав Кудря, который, как шептались злопыхатели, помогал ей с «делом о 20 миллионах», тоже не приехал.

Из всех любимых мужчин Началовой был лишь Евгений Алдонин, с которым после развода они сумели сохранить дружеские отношения.

Изначально спортсмен хотел взять дочь в свою новую семью - он женат во второй раз, растит двухлетнего сына. Но на семейном совете постановили, что девочка останется с бабушкой и дедушкой.

ПРЕДСКАЗАНИЮ НЕ ПРИДАЛИ ЗНАЧЕНИЯ

На сороковой день после смерти артистки Анна Исаева решилась рассказать о том, что в окружении Началовой всегда скрывали. Оказывается, певица верила в потусторонние силы и очень боялась сглаза. Однажды после сеанса у очередной гадалки даже оборвала все связи с подругой - якобы та навела на певицу порчу. Хотя эта женщина, чье имя Исаева не называет, первой пришла на помощь, узнав о трагедии, и взяла на себя организацию похорон.

- Но был еще один момент, о котором я на какое-то время забыла, - признается Анна. - Несколько лет назад на съемках к нам подошел нумеролог, чье имя мы даже не запомнили. Он четко сказал: «16 марта 2019 года - для вас страшная дата, фатальная. Не допустите беды!» Мы отшутились и не придали этому значения - впереди была целая жизнь. А недавно я наткнулась на эти цифры и ужаснулась...