2019-05-09T10:40:00+03:00
День Победы

Шойгу впервые выехал на Парад Победы 9 мая на новейшем российском кабриолете Аурус

Министр обороны России принимает парад Победы 2019 на автомобиле, специально изготовленном для такого мероприятия
Марина ВЕНЦОВА
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Шойгу впервые выехал на новейшем российском кабриолете Аурус. Фото: скрин с видеоШойгу впервые выехал на новейшем российском кабриолете Аурус. Фото: скрин с видео
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В четверг, 9 мая, в Москве на параде Победы на Красной площади министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу впервые выехал на новейшем российском кабриолете Aurus.

Такая модификация машины представительского класса была создана специально для участия в военных парадах.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Парад на Красной площади начался в честь 74-й годовщины Победы. В 10:00 по московскому времени на главную площадь нашей страны внесли государственный флаг России и знамя Победы.

Перед началом торжественного мероприятия к присутствующим с трибуны обращается Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин.

Всего в этому году по Красной площади пройдет 130 боевых машин. По традиции колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34. Авиапарад на Красной площади 9 мая 2019 года в Москве отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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