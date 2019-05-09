Путин на Параде Победы 2019: Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы
Президент России Владимир Путин отметил, как важно сохранять память о Великой Отечественной войне и призвал не забывать доблесть солдат, принесших победу.
«Наш народ знает, что такое война. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это в их честь наши парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка"», - сказал он, выступая на параде, приуроченном к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Сегодня мы не скрываем своих эмоций и эти чувства объединяют всю Россию», - добавил российский лидер.
Путин также поздравил всех граждан России с Днем Победы и объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.
Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00 мск. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.
Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU