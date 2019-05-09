Путин на Параде Победы 2019: Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы

9 Май 10:38 2019-05-09T19:36:17+03:00

Российский президент выступил с речью на параде, приуроченном к 74-й годовщине Победы и отметил, как важно сохранять память о погибших в войне [видео]

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Президент России Владимир Путин отметил, как важно сохранять память о Великой Отечественной войне и призвал не забывать доблесть солдат, принесших победу.

«Наш народ знает, что такое война. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это в их честь наши парады, гром салютов и колонны "Бессмертного полка"», - сказал он, выступая на параде, приуроченном к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы не скрываем своих эмоций и эти чувства объединяют всю Россию», - добавил российский лидер.

Путин также поздравил всех граждан России с Днем Победы и объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.

Парад Победы на Красной площади в Москве начался в 10:00 мск. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707706" frameborder="0"></iframe> Президент Владимир Путин поздравляет граждан России с Днем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU