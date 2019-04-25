Россию в Каннах представит «Дылда»

Российский Павильон под руководством Екатерины Мцитуридзе 12-й год является официальным домом российских кинематографистов в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка. Здесь презентуют как российские фильмы, участвующие в официальных фестивальных программах, так и другие отечественные проекты, находящиеся на разных стадиях завершения - для привлечения к ним интереса мировой кинообщественности.

Россию в Каннах в этом году представляют три фильма - во втором по значению конкурсе участвует фильм Кантемира Балагова «Дылда» (продюсер Александр Роднянский) - это экзистенциальная драма, чье действие происходит сразу по окончании Великой Отечественной войны. Балагов - одна из главных надежд нашего кино, ученик Александра Сокурова уже участвовал в той же программе Каннского фестиваля со своим дебютом «Теснота», а в прошлом году даже был членом жюри «Особого взгляда». Впервые же в Канны он попал за два года до своего дебюта именно благодаря «Роскино».

Российский Павильон в 12-й раз проведут в рамках Каннского кинофестиваля

Также в Каннах в конкурсе киношкол Cinefondation будет представлен короткометражный фильм Олеси Яковлевой под сложным названием «Сложноподчиненное».

В престижной независимой секции «Двухнедельник режиссёров» будет показана снятая полностью в США картина Кирилла Михановского «Дай мне свободу», чье действие происходит в российских эмигрантских кругах.

Среди проектов, которые презентуют в павильоне во время фестиваля, - продюсерский проект Светланы Ходченковой «У нее другое имя», «Велга», «Сон» и другие.