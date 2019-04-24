2019-04-26T02:51:15+03:00
Политика

Владимир Путин: Те, кто пострадал на пожарах, не должны ощущать себя брошенными и ненужными

По пути во Владивосток, на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Президент России сделал остановку в Чите
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Путин во время совещания, посвященного ситуации с природными пожарами в Забайкалье. Сергей Савостьянов/ТАССВладимир Путин во время совещания, посвященного ситуации с природными пожарами в Забайкалье. Сергей Савостьянов/ТАСС
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Страшные пожары в Забайкалье полыхают уже несколько недель. Поэтому Владимир Путин, отправляясь в среду, 24 апреля, в столицу Приморья на переговоры с товарищем Ким Чен Ыном, просто не мог пролететь мимо. Не в его характере.

Ситуация за Байкалом настолько серьезная, что полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести в крае режим ЧС федерального уровня. Это предложение прозвучало накануне прилета главы государства - на совещании, в котором участвовал и руководитель МЧС России Евгений Зиничев.

Если говорить о статистике пожаров - то она печальная и даже драматическая. Ущерб - уже около 400 миллионов рублей. Пока... И он может увеличиться ещё больше.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. (Их число также увеличивается.) Травмы получили 35 человек, четверо из них - в тяжелом состоянии. Пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье признаны почти 650 человек

...В Москве была глубокая ночь, а в Чите - ранее утро, когда президентский борт приземлился в местном аэропорту. (Кстати, прилёт Путина никак не отразился на его работе - все рейсы принимались и отправлялись строго по расписанию.)

Времени у президента было не так много, поэтому совещание решено было провести прямо в аэропорту.

Путин не стал подробно останавливаться на статистике и цифрах ущерба. (Тем более, что она также менялась со скоростью ветра, который гнал по забайкальским степям огонь: на президентском совещании прозвучали уже другие данные потерь, их назвал врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов: миллиард рублей.)

Комментарии и реплики Путина носили "человеческий характер" и касались "конкретно - пострадавших людей".

- Пожары для нас - это не новость, и это хорошо, что здесь обошлось без жертв, - заметил президент. - Наша задача сегодня - не только бороться с огнём. Мы должны уделять помощь пострадавшим, тем, кто потерял имущество, документы... Причём - это должны быть действия конкретные. И - под жестким контролем. Жильё надо восстановить - не дожидаясь холодов. Я прошу до 10 мая представить мне конкретный план мероприятий - как мы будем помогать людям.

Путин особо отметил: должна быть оказана вся необходимая, а главное - срочная помощь сельхозпроизводителям Забайкалья.

Евгений Зиничев (он был в форме генерал-полковника) четко доложил президенту - пострадавшим оказывается оперативная помощь - в том числе, финансовая. И органы власти не ограничиваются только "законными 10 тысячами", положенными погорельцам.

И ещё Путин пообещал:

- В сентябре я снова приеду сюда... Хотелось бы, чтобы к этому времени для пострадавших было сделано все, что мы сегодня намечаем. Те, кто пострадал на пожарах, не должны ощущать себя брошенными и ненужными.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Приближаются майские праздники, будут пикники... Понимаю - забайкальцам не до пикников. Но и в целом в стране, во многих других регионах сейчас пожароопасная обстановка. И люди должны это учитывать. Иногда приходится слышать: они сами виноваты - те, кто неосторожно обращается с огнём. Не могу с этим согласиться. Региональные власти - недостаточно работаем, плохо информируем людей... Учтите это!

ИСТОЧНИК KP.RU

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