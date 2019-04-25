Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью

Бразильская волейболистка Жаклин Карвальо стала жертвой душной погоды во время мача бразильской Суперлиги, который она посетила. Игшрали команды "Сеси Сан Пауло" и "ЭМС Таубате". Прямо во время интервью в прямом эфире Карвальо упала в обморок из-за жары, которая стояла в зале. Это произошло прямо во время разговора Карвальо со СМИ.

Как выяснилось, у нее поднялось давление. Ей на помощь сразу же бросились доктора команд, которые дежурили рядом во время игры и целый ряд игроков. С Карвальо все хорошо, она пришла в себя, не получив никаких повреждений.

35-летняя Жаклин Карвальо в разное время выигрывала дважды Олимпиаду (2008,2012). Дважды была второй в составе сборной Бразилии на чемпионатах мира (2006,2010), в 2007 году выиграла серебро Кубка мира, трижды выигрывала Гран-При с бразильской командой в 2005,2006,2008 годах, а в 2010 году заняла второе место. С 2009 года Жаклин Карвальо играет за клуб Соллис Озаску.