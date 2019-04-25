Путин и Ким Чен Ын перешли на Русский

Несмотря на то, что Владимир Путин перед началом российско-корейского саммита проделал путь в 9 тысяч километров с остановкой в Чите, а Ким Чен Ын ночевал на острове Русский, на церемонию встречи опоздал именно кореец. Президент России приземлился во Владивостоке, вертолетом добрался до Русского, доехал кампуса, где была назначена встреча, и лишь через полчаса к дверям подкатил кортеж лидера КНДР.

- Очень приятно видеть вас в России, наши коллеги давно договаривались об этой встрече, - приветствовал гостя Путин. - Мы приветствуем ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений. И конечно, в двустороннем плане нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов.

То есть, отношения Вашингтона и Пхеньяна, которые за два саммита не смог наладить Дональд Трамп, обсуждались теперь во Владивостоке.

- Хочу выразить благодарность за то, что любезно пригласили меня и преодолели тысячи километров, чтобы прийти сюда из Москвы и встретиться со мной, - ответил Ким Чен Ын, вскрыв неожиданное — хозяин площадки Путин, действительно, летел тысячи и тысячи верст, а гость Ким — проехал на поезде всего 40 километров от российско-корейской границы до Владивостока.

- Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества, - продолжил Ким Чен Ын. - Надеюсь, наши переговоры станут важным событием, чтобы вместе оценить эту ситуацию, обменяться мнениями по поводу этой ситуации и совместно урегулировать этот вопрос.

После этого лидеры на два часа остались за закрытыми дверями, а журналисты вместе с членами делегаций — отправились ждать их в зале для встречи в расширенном составе. Скучать, впрочем, не приходилось. Появившиеся в зале два корейца деловито протерли чем-то стул, на котором предстояло сидеть Киму. Принюхавшиеся к запаху на манер Юрия Никулина в «Кавказской пленнице» эксперты уверенно установили в жидкости спирт.

Переговоры лидеров России и КНДР продлились два часа.Фото: REUTERS

Пока было время, можно было попытаться ответить главный вопрос, который не дает покоя многим россиянам — зачем охрана Ким Чен Ына бегает за его лимузином?

- Я не знаю, спросите у охранника, - сказал на чистейшем русском один из представителей делегации КНДР.

- Так положено, - коротко бросил охранник, которому было уже не отвертеться, но зачем так положено, отвечать не стал. После такого сурового приема спрашивать — почему у всей делегации брюки-клеш, как родом из 70-х, - уже не хотелось.

По залу скитались многочисленные корейские фотографы, увешенные фотоаппаратами. Выяснилось, что у лидера КНДР с собой четыре личных видеооператора и четыре фотографа (у Владимира Путина, для сравнения, всего по одному). Среди фотографов выделялась девушка модельной внешности, категорически возражавшая, чтобы кто-то снимал ее саму — тут же поднимала к лицу фотоаппарат и держала так, пока не отстанут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705234" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке.Дмитрий СМИРНОВ

- У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз, мы смогли поговорить и об истории наших отношений, и о сегодняшнем дне, - заявил Путин, когда лидеры наконец вышли. - Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове. Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение.

Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын.Фото: REUTERS

Корейская делегация была не особо масштабной — глава МИД Ли, его зам Цой и переводчик Чон, более чем знакомые русскому уху фамилии. Тут оказалось, что у переводчика с российской стороны фамилия тоже Ким, и это получалась уже какая-то дипломатическая скороговорка «Путина Киму переводил Ким, а Кима Путину переводил Чон».

После переговоров президент России приготовил для гостя еще и торжественный обед, а по дальневосточному времени скорее даже ужин. А дальше их дороги снова расходились радикально — хозяин Путин улетал в Китай, а гость Ким Чем Ын оставался еще на денек полюбоваться достопримечательностями Владивостока.