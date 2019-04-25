Что можно и категорически нельзя делать в Чистый четверг

У православных 25 апреля 2019 года - Чистый четверг. За три дня до Пасхи верующие стараются побывать в храме, исповедаться и очистить душу перед самым главным христианским праздником. Хозяйки наводят чистоту дома, красят яйца, пекут куличи и готовят другие блюда для праздничного стола.

У православных продолжается Страстная неделя, завершающая Великий пост. Это самая строгая и скорбная неделя перед Пасхой. В 2019 году Пасху православные празднуют 28 апреля. Каждый день Страстной седмицы имеет особое значение. Больше всего традиций, обычаев и примет связано с Великим, или Чистым четвергом.

Церковные традиции

В Чистый четверг в храмах вспоминают Тайную Вечерю - последний ужин Иисуса Христа с его учениками. Иисус Христос, как гласит Священное Писание, подал своим ученикам хлеб и вино, сказав, что это его тело и его кровь, которую он добровольно проливает ради спасения людей. Во время ужина Иисус сказал, что один из учеников предаст его, а ему самому предстоит принять мученическую смерть на кресте за грехи человеческие. Действительно, в ночь с четверга на пятницу Иуда предаст Иисуса Христа за 30 сребереников. Иисус в этот вечер омыл ноги своим учениками, чем положил начало такому церковному обряду как причастие. Кроме того, в Великий четверг православные вспоминают молитву Спасителя в Гефсиманском саду. Именно поэтому на утренней службе в храмах совершается литургия Василия Великого, а вечером читаются 12 Евангелий, которые повествуют о последних часах жизни и крестных страданиях Иисуса Христа.

Народные обычаи

С Чистым четвергом связывали всевозможные очистительные обряды - хозяйки делали генеральную уборку в доме, перемывали всю посуду и перестирывали все белье, чтобы встретить Пасху в полной чистоте. Кроме того, необходимо разложить все вещи по местам, а лишнее выбросить. Считалось, что это сулит благополучие в доме в течение всего года. После большой уборки в Чистый четверг убираться в доме уже нельзя до наступления Пасхи, а потом еще три дня после праздничного воскресенья.

Закончив уборку в доме, обязательно мылись: считалось, что вода смывает не только грязь, но и грехи, а также недуги. Купание в этот день сродни крещенскому. Также в Чистый четверг принято приносить домой с вечерних богослужений горящие свечи, считая, что этот новый "живой" огонь обладает очистительной магической силой и оберегает жилище. Кроме того, в Чистый четверг начинались приготовления к пасхальному застолью: выпекали куличи, делали творожные пасхи, запекали мясо, а вечером всей семьей красили яйца. Испеченному в этот день хлебу приписывалась особая целительная и защитная сила.

Четверговая соль

В народе целительная и защитная сила придавалась и так называемой четверговой, или черной соли. Поваренную соль мешали с квасной гущей или мякишем ржаного хлеба, вымоченного в воде, и несколько часов запекали, отчего соль приобретала черный цвет. Затем ее толкли в ступе, читая молитвы, а после несли в церковь, где клали под престол для освящения. Четверговой солью солили яйца, которыми разговлялись в Пасху. Такую соль в течение всего года принимали от всех недугов внутрь либо разводили водой и растирали раствором больные места. Раствором черной соли поливали грядки. А еще эту соль зашивали в ладанки и носили на груди вместе с крестиком в качестве оберега.

Чего нельзя делать в Чистый четверг

Главные запреты Чистого четверга, нарушая которые, как считалось, человек рискует страдать от безденежья, болезней и скандалов в доме, были связаны с несоблюдением чистоты как физической, так и духовной. Так, в этот день запрещалось отказываться от наведения порядка в жилище, нельзя было сквернословить, предаваться дурным мыслям и греху. Также, по народным приметам, в Великий четверг запрещалось брать или давать деньги и вещи в долг. Именно с Великого четверга начинаются самые страшные события Страстной недели, поэтому в этот день запреты были особенно строгие. Запрещалось смеяться, веселиться, вести пустые разговоры и вообще шуметь. Считалось, что несвоевременное веселье - примета, которая сулит неприятности в течение всего года.

Приметы и поверья Великого четверга

Стрижке волос в этот день придавали целительное значение. Если в Чистый четверг девушка оботрется новым полотенцем, а затем положит его в корзину с милостыней, которую раздают на Пасху, то скоро в ворота ее дома постучатся сваты.

Заговоры на благополучие и любовь

В Чистый четверг, чтобы в доме водились деньги, было принято пересчитывать их трижды: утром, в обед и на закате. Также в этот день бросали в таз с водой горсть монет. Загадывали в Чистый четверг и на пасхальные блюда. Если куличи и пасхи удались на славу, то год обещает быть сытным и счастливым, а если блюда не задавались, то ждали неприятностей. Незамужним девушкам и женщинам, которым не везет в любви, в ночь на Чистый четверг советовали зайти по пояс в реку. А еще в этот день девушки оставляли немного воды, которая предназначалась для уборки, клали в нее серебряную монетку или ложку и оставляли до пасхального утра. В воскресенье этой водой следовало умыться, чтобы привлечь красоту, удачу и доброго, богатого и красивого мужа.

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