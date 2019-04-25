Близнецов приглашают в парк Зарядье на "Ночь ДНК"

25 апреля — это праздник близнецов: во всем мире отмечается день ДНК. В московском парке Зарядье по такому случаю пройдет акция "Генетическая лабораторная", в рамках которой можно будет проверить свое знание генетики и биологии, а также получить подарки и призы.

Участников ждут вопросы самого разного уровня сложности, так что проверить свои силы могут как взрослые, так и дети. Например, можно ли клонировать динозавров? Можно ли по геному предсказать, на какие продукты будет аллергия у человека, а также его уровень IQ? Ответы на эти и другие вопросы дадут ведущие акции - известные близнецы российского научпопа, братья Захаровы — Илья, психофизиолог лаборатории возрастной психогенетики Психологического института РАО и Антон, биолог, физиолог, учитель биологии в школе Летово.

Акция стартует 25 апреля в 19-00. Все участники-близнецы, которые опубликуют в Инстаграм селфи с хэштегом #ночьднк, получат в подарок научно-популярные книги.

Помимо столицы, генетическую лабораторную можно также пройти в Санкт-Петербурге, Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Клину, Красноярске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Оренбурге, Сочи и Хабаровске. Ну а жители других городов могут проверит свои силы в онлайн диктанте на сайте организаторов акции — образовательного проекта "Открытая лабораторная".