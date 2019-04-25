Большой начальник … и маменькин сынок

Когда мы говорим «мамин сынок», в голове у нас возникает некто в сандалиях на носки, с волосатыми коленками, торчащими из-под мятых шорт.

На спине у него обязательно рюкзак, которым он мажет по бокам, плечам и мордасам пассажиров общественного транспорта, поскольку снять рюкзак ему не позволяет завышенная самооценка, а на личный транспорт он не заработал - мама не велит перенапрягаться.

Однако эти картины воображения зачастую не имеют ничего общего с цветущей действительностью.

«Добрый вечер, Дарья!

Дочь предложила рассказать вам историю своих встреч с одним начинающим московским начальником.

Сам МЧ (молодой человек – ред.) родом из нашего города, здесь живут его родители, а он волею случая оказался в столице, и карьера стала складываться весьма удачно. Дочка познакомилась с ним случайно. Его «статус» для нее не имел никакого значения. Просто понравились друг другу и роман закрутился.

Через некоторое время выяснилось, что МЧ был женат и развелся. Дочери не нужны были подробности, просто хотелось знать, в чем так накосячила его жена, чтобы не наступать, по возможности, на те же грабли. На это МЧ уверенным тоном заявил, что она так точно не сможет поступить, ибо она совсем другая.

С каждой новой встречей они все больше узнавали друг друга, проявлялись очень интересные особенности.

Например, мужчина 32 лет совершенно не мог приготовить себе еду. Ее на целую неделю мама привозила ему из другого города. Однажды еду попросили отвезти мою дочь, но у неё на работе смена выдалась очень тяжелой, она отказалась сразу садиться за руль и ехать в ночь несколько часов. Мама была очень недовольна сим фактом.

Приезжая к любимому в Москву, дочь всегда готовила ему сама. Моя дочь любит животных: погладить дворняжку, приласкать бродячего кота - для нее вполне естественно. МЧ приходил в ужас от таких поступков, отказывался взять ее за руку, пока она не вытрет ее антибактериальной салфеткой, боясь заразиться блохами.

Мужчина панически боялся высоты. Когда дочь утащила его в Крым, а точнее на веревочную тропу между зубцами Ай-Петри, он заявил, что она хочет его смерти и предложил ей в одиночестве покорять горные вершины, что она и сделала, и осталась в полном восторге.

Видимо, у МЧ были серьезные намерения относительно дочери. Он познакомил ее с родителями и сестрой, встреча была довольно теплой. Но в доме всем заправляла мама. Взрослому сыну она указывала, что есть, где отдыхать, какие страны посещать и т.д. Любое возражение маме или собственные планы расценивались как неуважение к родителям и строго осуждались.

Для дочери такое было странно, потому что мы безоговорочно доверяем ее мнению, решение всегда за ней самой.

Жирная точка в их отношениях была поставлена во время их совместного отдыха, который тоже выбрала его мама. Сейчас мы в шутку называем это "палочкоприкладством". Однажды вечером они сидели в отдельной беседке ресторанчика, расположенной далеко от остальных гостей. Сначала им принесли коктейли с вишенками, а во второй раз в бокалах были декоративные палочки. МЧ посетовал, что хотел коктейль с вишенкой, а принесли не то. На что дочь достала из бокала свою палочку, легонько дотронулась до его носа и попыталась пошутить: "Зато теперь у тебя есть чудесная палочка". Шутку он не оценил... Это назвал рукоприкладством, обиделся и молчал два дня. Дочка пыталась оправдаться, извиниться, отшутиться, но все было без толку. По возвращении домой он написал ей, что между ними все кончено, не найдя в себе смелости сказать ей в лицо.

Снова в ее жизни он объявился спустя два года. Был очень удивлен, что сразу после их разрыва она не стала лить слезы, а буквально сразу поступила в магистратуру и закончила ее, сменила работу. Сказал, что хотел бы снова ее увидеть, что так весело, как с ней, ни с кем не было и ему не хватает ее юмора. Дочь спросила, как давно он перестал спрашивать мнение мамы по любому вопросу? Оказалось, что он теперь не рассказывает маме многое, что для него большой прогресс.

Я как-то спросила: «Дочь, а ты могла бы с ним жить?» - «Могла бы, - ответила она, - если бы его мамы было бы поменьше».

Меня удивляет, почему мамы не могут осознать, что дети выросли и пора их отпустить в самостоятельное плавание? На момент описываемых событий моей дочке было 22 года.

С уважением,

Елена».

О, Елена! У меня есть похожая история. Давным-давно была у меня любовь с одним преуспевающим и довольно известным артистом. Тусовались душа в душу, как попугайчики.

Но я хорошо помню день, когда он позвонил любимой маме и рассказал про меня звенящим голосом. Я сидела напротив и видела, как лучезарная улыбка угасла на его лице. В трубке я услышала: «Зачем тебе эта старуха? Чтоб дебила родила? Да еще москвичка. Они все б…ди». Нам с любимым было по 38 лет. И он особенно радовался, что встретил ровесницу: одинаковые котлеты в детстве ели, одни и те же стишки разучивали, одни и те же фильмы цитируем...

Но после разговора с мамой идиллия наша потихоньку пошла псу под хвост. Причем артист мой – человек с высшим образованием, двадцать лет живет в столице, испытал все тяготы одиночества, малую родину посещает в основном по скайпу. А все равно: мама в голове могущественна, как Ватикан в Средневековой Европе.

Так что, думаю, не смогла бы ваша дочь жить с «мамкиным принцем». Даже если бы свекровь и устранилась физически из жизни молодых, отношения сожрало бы это древнее чудовище – Чувство Вины Перед Мамой. Причем иногда к нему присоединяется Чувство Обиды. На папу, как правило.

Тогда вообще туши свет.

Проблема еще в том, что наших мужчин ни на каком буксире к психологу не затащишь…

А что вы думаете, дорогие читатели? Продолжаю принимать рассказы о неудачных свиданиях – да и вообще обо всём. Мне действительно интересны ваши мысли, чувства, истории. И я всегда на стороне автора письма.

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