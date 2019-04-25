Медведев напомнил министрам, что нужно платить зарплаты бюджетникам

В четверг на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев напомнил, что он читает соцсети. Или, как минимум, в аппарате правительства их читают.

- Ко мне обратились через социальные сети сотрудники одного из госпиталей. Женщина пожаловалась на ситуацию с долгами по выплате заработной платы. Причем, эти долги уже почти полгода были. Деньги по моему указанию, конечно, были направлены, чтобы зарплату выплатить. Речь там шла о системе ФМБА минздравовской (Федеральное медико-биологическое агентство, - Ред.). Но дело не в этом. Это обращение - не единственная жалоба, которую мы получили с начала года, - сообщил Медведев.

При этом, по словам премьера, платить зарплату бюджетникам вовремя ничего не мешает.

- Я обращаюсь ко всем руководителям федеральных органов исполнительной власти: надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям. Чтобы мне не приходилось это в ручном режиме делать после того, как люди начинают писать письма. Если есть долги, нужно сделать все, чтобы просто немедленно их погасить. Этого быть не должно. Тем более что у нас никаких проблем нет с финансированием, - заявил Медведев.

Премьер напомнил, что персональную ответственность за выплату зарплат несет руководитель каждого министерства и ведомства.

- Нужно смотреть на то, что происходит и на это быстро откликаться. В противном случае, мне придется применять меры дисциплинарного воздействия, - пригрозил премьер.

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