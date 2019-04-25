2019-04-25T14:58:38+03:00
Политика

Медведев напомнил министрам, что нужно платить зарплаты бюджетникам

Премьер пригрозил чиновникам дисциплинарными взысканиями
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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25 апреля 2019 ш. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства РФ. Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС25 апреля 2019 ш. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства РФ. Фото Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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В четверг на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев напомнил, что он читает соцсети. Или, как минимум, в аппарате правительства их читают.

- Ко мне обратились через социальные сети сотрудники одного из госпиталей. Женщина пожаловалась на ситуацию с долгами по выплате заработной платы. Причем, эти долги уже почти полгода были. Деньги по моему указанию, конечно, были направлены, чтобы зарплату выплатить. Речь там шла о системе ФМБА минздравовской (Федеральное медико-биологическое агентство, - Ред.). Но дело не в этом. Это обращение - не единственная жалоба, которую мы получили с начала года, - сообщил Медведев.

При этом, по словам премьера, платить зарплату бюджетникам вовремя ничего не мешает.

- Я обращаюсь ко всем руководителям федеральных органов исполнительной власти: надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным учреждениям. Чтобы мне не приходилось это в ручном режиме делать после того, как люди начинают писать письма. Если есть долги, нужно сделать все, чтобы просто немедленно их погасить. Этого быть не должно. Тем более что у нас никаких проблем нет с финансированием, - заявил Медведев.

Премьер напомнил, что персональную ответственность за выплату зарплат несет руководитель каждого министерства и ведомства.

- Нужно смотреть на то, что происходит и на это быстро откликаться. В противном случае, мне придется применять меры дисциплинарного воздействия, - пригрозил премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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