Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных госслужащих

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-19T15:04:24+03:00

С октября текущего года заработная плата повысится и у работников гражданского персонала воинских частей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации оплаты труда федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3% с 1 октября 2019 года.

- Принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда, - указано в соответствующем документе.

Согласно этому, предусматривается индексация зарплат для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. А также работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы по маркировке товаров в России. Политик отметил, что нововведение коснется и лекарственных средств. Также премьер-министр РФ подчеркнул, что подобные эксперименты с маркировкой уже коснулись табака, некоторых лекарств и обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU