2019-04-29T03:06:12+03:00
Наука

Пахнешь кошкой, рыбой или капустой? Это диагноз!

Многие болезни можно узнать по запаху, исходящему от больного
Карина ГЯМДЖЯН
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Сегодня все большее число ученых уверены, что в скором времени диагноз можно будет установить по запаху дыхания или тела.Сегодня все большее число ученых уверены, что в скором времени диагноз можно будет установить по запаху дыхания или тела.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Недавно в сети прогремела история о том, как белорусские медики диагностировали новорожденному редкую и опасную болезнь муковисцидоз по запаху кленового сиропа, исходившему от него. Случай вызвал удивление и восхищение.

А ведь о том, что многие болезни пахнут, науке известно давно. Еще в древности запах больного позволял врачам установить хворобу. Ведь современных методов диагностики - анализа крови, КТ, МРТ тогда не существовало.

Почему так происходит? В процессе функционирования наш организм постоянно выделяет ненужные ему вещества, которые образуются в результате различных процессов. И неприятный запах тела может говорить не только о том, что кто-то забыл воспользоваться дезодорантом. Он может служить сигналом бедствия.

Что-то вы мне не нравитесь, голубчик!

Сегодня все большее число ученых уверены, что в скором времени диагноз можно будет установить по запаху дыхания или тела.

Шведские ученые из Каролинского института (один из крупнейших медвузов Европы) пришли к тому, что активизация иммунной системы во время инфекций сопровождается определенным запахом, выделяемым с потом. Такой результат был получен в результате исследования, в рамках которого 8 здоровым участникам вводили липополисахарид – бактериальный токсин или обычную подсоленную воду. Через 4 часа у участников забирали рубашки, у которых срезали рукава с подмышками и помещали их в бутылки.

Около 40 студентов отмечали интенсивность, резкость запаха образцов и то, насколько он отличается от здорового. Запах рубашек участников, которым ввели токсин был оценен студентами как менее приятный и «нездоровый». Чем более выраженным был иммунный ответ организма, тем более резким был запах пота.

Проведенное в 2011 году в России исследование свидетельствовало о том, что пот больных гонореей имеет неприятный запах. Российские ученые из сибирских городов Томска и Кемерово экспериментально подтвердили то, что женщины по естественному запаху тела способны на подсознательном уровне определить больного этой венерической блезнью мужчину. 50 % женщин, принявших участие в эксперименте, испытывали отвращение, вдыхая запах тела больного.

Искусственный нос

Согласно одному из исследований, опубликованном в журнале ACSNano, рак легких может быть диагностирован по запаху. Израильские ученые разработали специальное устройство NaNose («наноНос»), которое по составу выдыхаемого воздуха позволяет диагностировать рак легких с точностью до 90%. Устройство идентифицирует определенный «запах», который выделяют раковые клетки. Врачи могут использовать эту технологию для диагностики других заболеваний – болезни Паркинсона, других онкологических заболеваний, почечной недостаточности, рассеянного склероза, болезни Крона с точностью до 86%.

КОНКРЕТНО

Какие запахи о каких проблемах говорят.

Пахнет ацетоном

Диабет – это состояние, при котором поджелудочная железа вырабатывает мало инсулина или клетки по какой-либо причине не воспринимают этот гормон. В результате глюкоза не может попасть к тканям и органам. Для того, чтобы компенсировать недостаток глюкозы организм начинает расщеплять жиры. Из жиров организм вырабатывает глюкозу и ацетон. При избытке ацетон начинает выделяться через кожу. Этот запах напоминает также запах гниющих яблок или запах средства для снятия лака.

Запах кошки

В некоторых случаях от человека может идти запах кошачьих испражнений, а если точнее запах мочевины, аммиака. Это сигнал того, что у человека может быть почечная или печеночная недостаточность. Почки не могут переработать весь азот и он начинает выделяться через кожу.

Запах аммиака также может исходить при избытке белка в организме, например, при злоупотреблении низкоуглеводными диетами. Для того, чтобы устранить запах нужно добавить в рацион углеводы.

Спровоцировать запах аммиака также может употребление спортивных добавок, витаминов и лекарств и даже некоторых растений, например, спаржи.

Запах рыбы

Если от больного пахнет рыбой, то высока вероятность, что он болен редким метаболическим заболеванием – триметиламинурией (синдром «запаха рыбы»). Это генетическое заболевание заключается в накоплении в организме триметиламина. Триметиламин образуется в организме при употреблении красного мяса, печени, яиц, молочных продуктов, некоторых овощей. В результате это вещество с запахом рыбы начинает выделяться с потом, мочой, выдыхаемым воздухом. Заболевание не смертельно, но может вызывать у больного депрессию и социальную изоляцию.

Запах вареной капусты

Может сигнализировать о наличии у человека генетических мутаций, из-за которых расщепление аминокислоты тирозина. В результате в организме накапливаются аминокислоты тирозин, метионин, фенилаланин. Это приводит к тяжелым нарушениям в почках и печени, центральной нервной системе. Накопившиеся в организме аминокислоты придают пациентам характерный запах вареной капусты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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