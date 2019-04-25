ВОЗ взялась за гаджеты для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации по развитию детей до 5 лет. Основные советы таковы: дети должны проводить меньше времени перед экранами гаджетов, меньше сидеть в слингах и колясках, лучше спать, и уделять больше времени активным играм.

- Эти меры помогут улучшить физическое и психическое здоровье маленьких детей, - отмечает доктор Фиона Булл, руководитель программы профилактики неинфекционных заболеваний. - Всё это позволит сформировать полезные привычки, которые в более взрослом возрасте помогут предотвратить ожирение и некоторые другие заболевания.

По статистике ВОЗ, именно недостаток физической активности является причиной почти 5 миллионов смертей ежегодно во всем мире. Для детей эта проблема особенно серьезна — почти 80 процентов подростков ведут сидячий образ жизни, при том, что среди взрослых недостаток физической активности есть только у каждого четвертого.

ЧТО СОВЕТУЮТ МЕДИКИ

Младенцам до года:

Двигаться и ползать как можно больше — хотя бы несколько раз в день. Самых маленьких важно переворачивать на животик хотя бы на полчаса в день, чтобы разгрузить позвоночник.

Проводить в слинге, коляске или на детском стульчике (всё, что ограничивает активность) не больше часа в день.

Не давать малышам гаджеты с экранами (ТВ, планшеты, смартфоны), а вместо мультфильмов и «развивающих» передач — общаться с детьми и читать им книги.

Малышам до трех месяцев нужно спать не меньше 14-17 часов в сутки, детям от 4 до 11 месяцев — не меньше 12-16 часов в сутки.

Детям от года до 2 лет:

Необходимо хотя бы 3 часа физической активности — в любом темпе, начиная от игры на детских площадок и заканчивая собиранием паззлов.

Коляски, слинги, стульчики и рюкзаки-переноски — по-прежнему не дольше часа в день.

Чем меньше времени перед экраном, тем лучше. Для двухлеток максимальное время перед экраном не должно превышать 1 часа в день, и лучше, если все мультфильмы и передачи ребёнок будет смотреть и обсуждать с родителями.

Спать не меньше 11-14 часов в сутки, соблюдать режим дня и просыпаться в одно и то же время.

Детям от 3 до 4 лет:

Физическая активность - хотя бы 3 часа в день, из них 1 час важно провести в среднем или интенсивном темпе (подвижные игры, бег, зарядка).

Проводить в коляске, стульчике (или быть по-другому ограниченными в движении) все так же можно не больше 1 часа в день.

Экранное время — по-прежнему не больше 1 часа в день.

Спать, как минимум, 10 - 13 часов, включая дневной отдых, и соблюдать режим дня.