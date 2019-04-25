В Омске прошло публичное обсуждение федерального проекта «Чистый воздух»

В Омске эксперты обсудили проблему снижения загрязнения воздуха: 23 апреля за круглым столом собрались экологи, чиновники, представители общественности и промышленных предприятий. Омск входит в число 12 российских городов с напряженной экологической ситуацией. Президент Владимир Путин поставил задачу: к 2024 году число вредных выбросов должно быть уменьшено на 20%. Участники дискуссии рассказали о ходе реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В публичном обсуждении приняли участие представители Росприроднадзора, Российского экологического общества, администрации Омска, Минприроды региона, а также крупнейших промышленных предприятий города.

По мнению представителей природоохранных организаций, Омская область уже многое предприняла для того, чтобы воздух в областном центре стал чище. Председатель Общероссийской организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов высоко оценил проделанную работу.

- В Омске реализация программы «Чистый воздух» идет по плану. И до 2024 года распланирована очень серьёзная работа. Конечно, делать поспешные выводы рано, но в целом Омская область демонстрирует достаточно хороший темп, - считает Рашид Исмаилов. - Очень хорошая координация деятельности всех предприятий и органов власти.

В рамках нацпроекта «Экология» в Омске реализуется целый комплекс мер: в первую очередь, это снижение выбросов в атмосферу промышленных предприятий, объектов теплоэнергетики и частного сектора, а также уменьшение количества выхлопных газов транспорта. Комплексный план по оздоровлению городского воздуха предусматривает постоянный мониторинг атмосферы, мероприятия по озеленению улиц Омска и рекультивацию свалок. Предполагается, что к 2024 году загрязнение атмосферы будет сокращено на 56 212 тонн: на 9% уменьшаться выбросы транспорта, на 9% - предприятий теплоэнергетики, на 4,5% - выбросы промышленных предприятий.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов рассказал, что на сегодняшний день регион заключил с промышленными предприятиями 21 соглашение об уменьшении вредных выбросов в атмосферу. Соответствующее поручение дал губернатор Омской области Александр Бурков.

- Валовые выбросы в Омске составляют примерно 250 тыс. тонн. Предстоит провести дополнительный мониторинг комплексного плана, определить, что также оказывает воздействие на окружающую среду, но не учтено в валовых выбросах: печное отопление, транзитный транспорт и другое, - сообщил Илья Лобов.

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов также считает проведенную в Омске работу по уменьшению вредных выбросов эффективной. Представитель Росприроднадзора отметил большую заинтересованность всех участников проекта:

- Бизнес, общество и непосредственно органы исполнительной власти заинтересованы в реализации федерального проекта. Это чувствуется по тем мероприятиям, которые осуществляются в Омске на сегодняшний день, - подчеркнул Александр Власов. - Будем работать с поступающими инициативами от общественности, от бизнеса, например разработать комплекс мероприятия, направленный на развитие общественных городских пространств, развитие экологической культуры среди молодёжи, формирование централизованного подхода по работе с инвестиционными проектами. Как проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» мы ставим перед собой задачу - внедрение проектного подхода в работу по улучшению качества атмосферного воздуха, в том числе в Омске.

Представители крупнейших промышленных предприятий города рассказали о мерах, которые предпринимаются на производстве для снижения загрязнения атмосферы. Участие в круглом столе приняли Омский нефтеперерабатывающий завод («Газпромнефть»), «Омсктехуглерод», «Омский завод полипропилена», «Омские распределительные тепловые сети», «ТГК-11», «Омскшина», «Первая грузовая компания». О важности контроля за предприятиями высокого экологического риска напомнила советник руководителя Росприроднадзора Алина Галеева, отметив, что природоохранная служба увеличила число проверочных рейдов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На финансирование регионального проекта в рамках нацпроекта «Экология» за 5 лет будет направлено 116,1 млрд. рублей. Из них 109,2 млрд. рублей выделят промышленные предприятия. Еще 6,7 млрд. будут направлены из федерального бюджета и 400 млн. руб. - из бюджета Омской области.