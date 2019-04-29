Руслан Байсаров: Приамурье получит новые возможности для развития

На май компанией АО «УСК «МОСТ», председателем совета директоров которой является российский предприниматель Руслан Байсаров, запланировано соединение российской и китайской частей первого автомобильного международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхе. Как подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов, строительство стратегически важного для региона объекта должно завершиться к декабрю 2019 года. «Еще около 3-4 месяцев уйдет на оформление документов, соответственно, он будет запущен в эксплуатацию ко второму кварталу 2020 года», - заявил губернатор.

Компании Руслана Байсарова доверяют важнейшие гособъекты

Для строительства автодорожного мостового перехода привлечены лучшие специалисты - с российской стороны работы ведет Группа компаний «СК «Мост», контрольный пакет которой принадлежит Руслану Байсарову. У компании большой опыт в строительстве мостовых сооружений, прокладки дорог и тоннелей. Ранее она участвовала в возведении многих значимых гособъектов. В том числе строила к Олимпиаде автомобильную и железную дороги в Сочи (от Адлера до Красной Поляны), а к саммиту АТЭС - мост на остров Русский.

В настоящее время «СК «Мост» Руслана Байсарова в рамках целевой программы по модернизации БАМа и Транссиба прокладывает второй Байкальский тоннель. Кроме того, в Приамурье компания возводит еще один – первый железнодорожный мост между странами, который соединит поселок-порт Нижнеленинское (Еврейская Автономная область) и город Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Китай) с протяженностью путей по российской части, равной пять километров. Компания также реализует другие важные для региона Сибири и Дальнего Востока проекты.

Руслан Байсаров: укрепление позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона

Как объяснили специалисты, строящийся международный мост через Амур протяженностью (с подходами) 19.9 км будет вантовым с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. При создании временного пограничного пункта пропуска планируется учесть опыт Крымского моста и установить модульные конструкции. После введения в эксплуатацию постоянного пункта пропуска, их можно будет переместить на другие объекты Росгранстроя. Общая стоимость моста и сопутствующей инфраструктуры составляет примерно 19 млрд рублей.

По мнению экспертов, новый мост «Благовещенск-Хэйхэ» в первую очередь «рассчитан на развитие региональных экономик, внешнеторгового оборота, инвестиционного сотрудничества, развитие приграничных зон». И хотя тот факт, что необходимость строительства «короткого» пути осознавали многие, началу строительства мостового перехода предшествовал долгий переговорный марафон. О возможности его прокладки впервые заговорили в далеком 1993 году. Между тем, к практической реализации задуманного приступили лишь, когда российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень взаимодействия - итоговые документы были подписаны в 2016 году.

Мост Руслана Байсарова решит проблемы грузовых пробок на российско-китайской границе

По словам директора по логистике RTL Group Андрея Счастного, новый мост «Благовещенск-Хэйхэ» улучшит сроки доставки грузов почти на трое суток минимум, что позволит решить проблемы грузовых пробок на российско-китайской границе. «Например, сейчас только парома через Амур можно ждать по 3-4 дня, а в пиковые сезоны - и неделю», - сетует эксперт.

Специалисты единодушны в том, что после завершения строительства ситуация в регионе изменится к лучшему кардинально. «Трансграничный автомобильный мостовой переход между Благовещенском и Хэйхэ даст новый импульс к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и укрепит позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», - заявил Руслан Байсаров.

Причем активизируются не только торговые связи, новый мост будет способствовать и развитию туризма. Как рассказали в пресс-службе правительства Амурской области, туристы из КНР составляют 98% от общего числа иностранных туристов, въезжающих на территорию области. Приезжая в Приамурье всего на день-два, они посещают столицу региона город Благовещенск. Возведение моста сделает этот путь заметно короче и быстрее.