2019-04-25T18:45:19+03:00
Происшествия

В Москве задержаны бывшие сотрудники ФСБ, которые курировали российские банки

Троице вменяют взятки и мошенничество в особо крупном размере
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Следователи проводят обыски по месту работы и жительства задержанныхСледователи проводят обыски по месту работы и жительства задержанныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве задержан бывший руководитель 2-го отдела управления "К" ФСБ и двое его подчиненных. Сообщение об этом появилось в четверг на сайте ФСБ России.

"Управлением собственной безопасности ФСБ во взаимодействии с Главным военным следственным управлением СК России в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович.

Одновременно ФСБ России совместно с СК РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Фролов Дмитрий Алексеевич и Васильев Андрей Валерьевич, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам", - говорится в сообщении службы.

Как стало известно "КП" задержанные курировали в России банковскую деятельность и проверки других финансовых структур около 10 лет. Их имена и сегодня можно найти в списках членов Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма.

В настоящее время решается вопрос об избрании всем троим меры пресечения. Следователи проводят обыски по месту работы и жительства задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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